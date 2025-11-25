Wesley Sonck is vernietigend: "Ik kan niet begrijpen dat dat wordt goedgekeurd vanuit de Pro League"

Wesley Sonck is hard voor RAAL. Het kunstgras in La Louvière is volgens hem onwaardig voor topvoetbal en belemmert elke vorm van goed spel.

Anderlecht ging winnen op La Louvière, afgelopen zondag. "Maar eigenlijk mag die match niet gespeeld worden", vindt Wesley Sonck bij de podcast 90 Minutes. En daar heeft hij ook een duidelijke reden voor: de voormalige spits is niet te spreken over het veld.

Het kunstgras is de oorzaak voor het feit dat de clubs geen goed voetbal kunnen brengen op bezoek bij La Louvière, zegt Sonck. Voor hem bestaat er weinig twijfel over.

Wesley Sonck kan geen begrip opbrengen voor kunstgras in 1A

"Ik blijf erbij. Dat is echt belachelijk. Dat veld is schandalig. Het zou niet mogen. Volwassenen mogen niet op kunstgras spelen. Als je een bal inspeelt en je controleert de bal, dan blijft die doordraaien. Dat heb je op een gewoon veld nooit."

"Als je kijkt naar hoe die match gelopen is met die technische fouten, dat heb je op een gewoon veld veel minder", gaat Sonck verder. Anderlecht won uiteindelijk in extremis met een kopbal van Kanaté. Als die goal er niet was gekomen, was Standard de enige ploeg die op het veld van RAAL won in de heenronde.

"Ik vind niet dat er op zo'n veld gespeeld mag worden. Ik kan niet begrijpen dat dat wordt goedgekeurd vanuit de Pro League en de voetbalbond. Als je daar naar kijkt, daar kan je toch niet goed op voetballen? Nog geen enkele ploeg is daar goed gaan spelen", besluit Sonck.