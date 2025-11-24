Loopt de beste speler van de Jupiler Pro League rond bij... La Louvière?

De invalbeurt van Alexis Beka Beka heeft opnieuw iedereen eraan herinnerd welke kwaliteiten dit ruwe talent bezit, ook al zal het einde van de wedstrijd hem ongetwijfeld een wrang gevoel bezorgen. Op papier staat één ding vast: de voormalige parel van OGC Nice hoort hier eigenlijk niet thuis.

Hoeveel spelers in een competitie zijn er van wie je, zodra ze het veld betreden, meteen rechtop gaat zitten (zeker in een wedstrijd als die van zondag in de Easi Arena), bang om ook maar één baltoets te missen? Die speciale types die de garantie bieden dat er altijd iets gebeurt zodra ze aan de bal komen?

Alexis Beka Beka (24) hoort duidelijk in die categorie thuis. Sinds zijn komst naar de RAAL zegt iedereen hetzelfde: wanneer hij er klaar voor is, zal Beka Beka iets heel bijzonders worden. Onlangs zei Thierry Lutonda het nog onomwonden in Le Gril van de RTBF. "Het is eigenlijk choquerend dat zo’n speler bij RAAL zit."

We kennen uiteraard de tragische omstandigheden die ertoe hebben geleid dat zo’n speler Loup is geworden. Zoals Lutonda benadrukt, heeft Beka Beka nog tijd nodig, niet zozeer fysiek, maar mentaal. Al is één ding zeker: het gaat intussen veel beter met hem.

Op papier de sterkste speler van de Pro League?

Maar in twee invalbeurten heeft de ex-speler van Caen, Nice en Lokomotiv Moskou al laten zien wie hij is. Een prachtige beweging, een doelpunt – bijna twee – en verschillende dribbels tegen Antwerp bezorgden iedereen bij de RAAL weer een glimlach, ondanks de nederlaag.

Lees ook... 📷 Nieuwe hype of gevaarlijke trend? Loopt Nathan De Cat niet te veel risico?›

Tegen Anderlecht bedankte Beka Beka de ovatie van de Easi Arena met momenten van pure klasse. Na een paar voorzichtige eerste baltoetsen kwam de machine op gang: schitterende aannames, dribbels naar voren en een gekrulde poging die zomaar het doelpunt van het weekend had kunnen zijn.

Het is simpel: in de Pro League zijn er geen vijf spelers die kunnen wat Alexis Beka Beka met een bal kan. Eén van hen stond misschien aan de overkant op het veld: Nilson Angulo. Misschien hebben ook Carlos Forbs en Anan Khalaili dezelfde technische kwaliteiten. Maar het potentieel van Beka Beka was dat van een toekomstige ster in de Ligue 1 en later in het Europese voetbal, zelfs van een toekomstige Franse international. Op zijn 24ste kan hij die carrière nog altijd nieuw leven inblazen.

Hij bezorgt Anderlecht de 0-1

Dat zal wel afhangen van hoe hij met een grote teleurstelling omgaat: als de RAAL gisteren verloor, is dat deels door hem. Zijn onhandige tackle op Camara in de 90ste minuut plus extra tijd kostte bijzonder veel. "Hij zit er enorm mee in. Maar men mag niet vergeten dat hij nog steeds een jonge speler is die twee jaar van zijn carrière verloren heeft", herinnert Frédéric Taquin.

"Vandaag doet hij ons pijn, maar in de toekomst zal hij ons veel goeds brengen. En vooral: hij heeft onze supporters emoties bezorgd. Voor hetzelfde geld maakt hij een paar minuten eerder de 1-0", vervolgde de coach van de RAAL. Het is nu aan Alexis Beka Beka om meteen te reageren in de volgende wedstrijd. Hij komt dichter bij een basisplaats, al is dat "nog wat vroeg", nuanceert Taquin. In de strijd om zich veilig in de middenmoot te nestelen, heeft RAAL in ieder geval een geheime troef waar geen enkele andere club uit de kelder over beschikt.