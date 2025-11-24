Loopt de beste speler van de Jupiler Pro League rond bij... La Louvière?

Loopt de beste speler van de Jupiler Pro League rond bij... La Louvière?
Foto: BELGA images

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De invalbeurt van Alexis Beka Beka heeft opnieuw iedereen eraan herinnerd welke kwaliteiten dit ruwe talent bezit, ook al zal het einde van de wedstrijd hem ongetwijfeld een wrang gevoel bezorgen. Op papier staat één ding vast: de voormalige parel van OGC Nice hoort hier eigenlijk niet thuis.

Hoeveel spelers in een competitie zijn er van wie je, zodra ze het veld betreden, meteen rechtop gaat zitten (zeker in een wedstrijd als die van zondag in de Easi Arena), bang om ook maar één baltoets te missen? Die speciale types die de garantie bieden dat er altijd iets gebeurt zodra ze aan de bal komen?

Alexis Beka Beka (24) hoort duidelijk in die categorie thuis. Sinds zijn komst naar de RAAL zegt iedereen hetzelfde: wanneer hij er klaar voor is, zal Beka Beka iets heel bijzonders worden. Onlangs zei Thierry Lutonda het nog onomwonden in Le Gril van de RTBF. "Het is eigenlijk choquerend dat zo’n speler bij RAAL zit."

We kennen uiteraard de tragische omstandigheden die ertoe hebben geleid dat zo’n speler Loup is geworden. Zoals Lutonda benadrukt, heeft Beka Beka nog tijd nodig, niet zozeer fysiek, maar mentaal. Al is één ding zeker: het gaat intussen veel beter met hem.

Op papier de sterkste speler van de Pro League?

Maar in twee invalbeurten heeft de ex-speler van Caen, Nice en Lokomotiv Moskou al laten zien wie hij is. Een prachtige beweging, een doelpunt – bijna twee – en verschillende dribbels tegen Antwerp bezorgden iedereen bij de RAAL weer een glimlach, ondanks de nederlaag.

Lees ook... 📷 Nieuwe hype of gevaarlijke trend? Loopt Nathan De Cat niet te veel risico?

Tegen Anderlecht bedankte Beka Beka de ovatie van de Easi Arena met momenten van pure klasse. Na een paar voorzichtige eerste baltoetsen kwam de machine op gang: schitterende aannames, dribbels naar voren en een gekrulde poging die zomaar het doelpunt van het weekend had kunnen zijn.

Het is simpel: in de Pro League zijn er geen vijf spelers die kunnen wat Alexis Beka Beka met een bal kan. Eén van hen stond misschien aan de overkant op het veld: Nilson Angulo. Misschien hebben ook Carlos Forbs en Anan Khalaili dezelfde technische kwaliteiten. Maar het potentieel van Beka Beka was dat van een toekomstige ster in de Ligue 1 en later in het Europese voetbal, zelfs van een toekomstige Franse international. Op zijn 24ste kan hij die carrière nog altijd nieuw leven inblazen.

Hij bezorgt Anderlecht de 0-1

Dat zal wel afhangen van hoe hij met een grote teleurstelling omgaat: als de RAAL gisteren verloor, is dat deels door hem. Zijn onhandige tackle op Camara in de 90ste minuut plus extra tijd kostte bijzonder veel. "Hij zit er enorm mee in. Maar men mag niet vergeten dat hij nog steeds een jonge speler is die twee jaar van zijn carrière verloren heeft", herinnert Frédéric Taquin.

"Vandaag doet hij ons pijn, maar in de toekomst zal hij ons veel goeds brengen. En vooral: hij heeft onze supporters emoties bezorgd. Voor hetzelfde geld maakt hij een paar minuten eerder de 1-0", vervolgde de coach van de RAAL. Het is nu aan Alexis Beka Beka om meteen te reageren in de volgende wedstrijd. Hij komt dichter bij een basisplaats, al is dat "nog wat vroeg", nuanceert Taquin. In de strijd om zich veilig in de middenmoot te nestelen, heeft RAAL in ieder geval een geheime troef waar geen enkele andere club uit de kelder over beschikt.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
La Louvière
Alexis Beka Beka

Meer nieuws

📷 Nieuwe hype of gevaarlijke trend? Loopt Nathan De Cat niet te veel risico?

📷 Nieuwe hype of gevaarlijke trend? Loopt Nathan De Cat niet te veel risico?

09:30
12
Paul Gheysens - zelf onder vuur - heeft het gehad: onrealistische verwachtingen?

Paul Gheysens - zelf onder vuur - heeft het gehad: onrealistische verwachtingen?

13:30
Dender deed de kop van Stef Wils rollen en heeft nog ... 21(!) wedstrijden om het goed te maken

Dender deed de kop van Stef Wils rollen en heeft nog ... 21(!) wedstrijden om het goed te maken

13:15
Besnik Hasi spreekt klare taal over moeilijke werking met Thorgan Hazard

Besnik Hasi spreekt klare taal over moeilijke werking met Thorgan Hazard

07:00
3
Anderlecht denkt aan nieuwe doelman van JPL-club

Anderlecht denkt aan nieuwe doelman van JPL-club

23:36
4
Ilay Camara onthult hoe moeilijk 'broertje' het had bij Anderlecht: "Hij heeft zelfs gedanst" Reactie

Ilay Camara onthult hoe moeilijk 'broertje' het had bij Anderlecht: "Hij heeft zelfs gedanst"

06:00
Club Brugge en Union krijgen oude bekenden als scheidsrechter in de Champions League

Club Brugge en Union krijgen oude bekenden als scheidsrechter in de Champions League

13:00
Jan Vertonghen lonkt naar comeback in het voetbal: "Pas dan zal ik een keuze maken"

Jan Vertonghen lonkt naar comeback in het voetbal: "Pas dan zal ik een keuze maken"

12:40
Anderlecht-fans halen uit en delen opmerkelijke beelden: "Gelijkaardige acties blijven mogelijk"

Anderlecht-fans halen uit en delen opmerkelijke beelden: "Gelijkaardige acties blijven mogelijk"

22:15
6
'Fight mode': Wouter Vrancken legt uit wat hem zo blij maakt na zege STVV bij OH Leuven

'Fight mode': Wouter Vrancken legt uit wat hem zo blij maakt na zege STVV bij OH Leuven

12:30
Begrijpelijk verontwaardigd over de VAR, maar de afwerking doet weinig goeds vermoeden voor deze JPL-ploeg Opinie

Begrijpelijk verontwaardigd over de VAR, maar de afwerking doet weinig goeds vermoeden voor deze JPL-ploeg

12:10
2
Peter Vandenbempt over JPL-coach: "Soms durft hij er wel eens uit te zien als een hyperkinetische brulboei"

Peter Vandenbempt over JPL-coach: "Soms durft hij er wel eens uit te zien als een hyperkinetische brulboei"

12:20
1
Hasi verrast na de match: "Chapeau voor mijn ploeg!" Reactie

Hasi verrast na de match: "Chapeau voor mijn ploeg!"

21:30
Hij kreeg niet meteen een topmatch te zien: potentiële investeerder dook plots op bij Standard

Hij kreeg niet meteen een topmatch te zien: potentiële investeerder dook plots op bij Standard

12:00
Gebuisd halfweg de competitie: dit hebben de sterkhouders van KRC Genk te zeggen over hun slechte cijfers Reactie

Gebuisd halfweg de competitie: dit hebben de sterkhouders van KRC Genk te zeggen over hun slechte cijfers

11:15
Marc Degryse merkt enorm probleem op bij Racing Genk: "Dat is toch ongelooflijk?"

Marc Degryse merkt enorm probleem op bij Racing Genk: "Dat is toch ongelooflijk?"

11:20
1
Anderlecht gaat in absolute slotfase met drie punten lopen op La Louvière dankzij onwaarschijnlijke held

Anderlecht gaat in absolute slotfase met drie punten lopen op La Louvière dankzij onwaarschijnlijke held

20:25
AS Monaco in vrije val: dit heeft Sébastien Pocognoli te zeggen na nieuwe zware dreun

AS Monaco in vrije val: dit heeft Sébastien Pocognoli te zeggen na nieuwe zware dreun

11:00
2
Beerschot houdt de adem in: verdediger per draagberrie van het veld met wat lijkt op zware knieblessure

Beerschot houdt de adem in: verdediger per draagberrie van het veld met wat lijkt op zware knieblessure

10:30
1
🎥 Felice Mazzu geeft stevig werkpunt aan voor OH Leuven na nederlaag tegen STVV

🎥 Felice Mazzu geeft stevig werkpunt aan voor OH Leuven na nederlaag tegen STVV

09:15
1
Alexis Saelemaekers blinkt opnieuw uit bij AC Milan in derby tegen Inter: dit heeft hij te zeggen na knalprestatie

Alexis Saelemaekers blinkt opnieuw uit bij AC Milan in derby tegen Inter: dit heeft hij te zeggen na knalprestatie

08:20
📷 Dries Mertens duikt plots op bij onverwachte voetbalclub en maakt fans enthousiast

📷 Dries Mertens duikt plots op bij onverwachte voetbalclub en maakt fans enthousiast

10:00
Serge Gumienny wil dat er drastisch ingegrepen wordt en stelt nieuwe buitenspelregel voor

Serge Gumienny wil dat er drastisch ingegrepen wordt en stelt nieuwe buitenspelregel voor

08:40
20
Renard doet boekje open over Hatenboer en zijn eigen toekomst en heeft boodschap voor de fans van Anderlecht

Renard doet boekje open over Hatenboer en zijn eigen toekomst en heeft boodschap voor de fans van Anderlecht

22:40
4
Beerschot-coach Messoudi niet blij met ref: "Bij andere ploegen zijn de penalty's precies in de aanbieding"

Beerschot-coach Messoudi niet blij met ref: "Bij andere ploegen zijn de penalty's precies in de aanbieding"

09:00
4
Was Stef Wils de enige schuldige? Marc Degryse ziet nog een ander probleem bij Antwerp

Was Stef Wils de enige schuldige? Marc Degryse ziet nog een ander probleem bij Antwerp

08:00
5
Olivier Renard kan helemaal niet leven met de kritiek van Frank Boeckx

Olivier Renard kan helemaal niet leven met de kritiek van Frank Boeckx

21:40
6
'Antwerp denkt aan deze Nederlander om Stef Wils op te volgen'

'Antwerp denkt aan deze Nederlander om Stef Wils op te volgen'

07:20
17
Real Madrid kan met aanvoerder Thibaut Courtois opnieuw niet winnen: Barcelona nadert tot op één punt

Real Madrid kan met aanvoerder Thibaut Courtois opnieuw niet winnen: Barcelona nadert tot op één punt

07:40
Felice Mazzu en Wouter Vrancken zijn het ... volmondig eens over cruciale fase in OH Leuven - STVV

Felice Mazzu en Wouter Vrancken zijn het ... volmondig eens over cruciale fase in OH Leuven - STVV

23:40
"Af en toe een week naar Italië": Hasi legt uit waarom Biglia er geregeld niet is bij Anderlecht

"Af en toe een week naar Italië": Hasi legt uit waarom Biglia er geregeld niet is bij Anderlecht

19:30
Johan Boskamp begrijpt kritiek op Garcia niet en heeft duidelijk boodschap voor Belgen

Johan Boskamp begrijpt kritiek op Garcia niet en heeft duidelijk boodschap voor Belgen

06:30
Voormalige Anderlecht-speler met dubbele nationaliteit wil voor Congo spelen

Voormalige Anderlecht-speler met dubbele nationaliteit wil voor Congo spelen

20:00
Ondanks alle miserie: er is toch nog heel wat hoop voor de Antwerpfans

Ondanks alle miserie: er is toch nog heel wat hoop voor de Antwerpfans

23:00
5
🎥 "Ongezien": Vanderbiest en KV Mechelen halen hun gram ten opzichte van prognoses Reactie

🎥 "Ongezien": Vanderbiest en KV Mechelen halen hun gram ten opzichte van prognoses

21:50
6
Pocognoli legt uit waarom Standard voor hem totaal geen optie was afgelopen zomer

Pocognoli legt uit waarom Standard voor hem totaal geen optie was afgelopen zomer

22:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

CringeMedia CringeMedia over Serge Gumienny wil dat er drastisch ingegrepen wordt en stelt nieuwe buitenspelregel voor VerbovenRudy VerbovenRudy over 'Antwerp denkt aan deze Nederlander om Stef Wils op te volgen' CringeMedia CringeMedia over Antwerp bereikt het dieptepunt: zijn de dagen van Stef Wils geteld? Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Marc Degryse merkt enorm probleem op bij Racing Genk: "Dat is toch ongelooflijk?" Colfan13-3530-155-13 Colfan13-3530-155-13 over Beerschot houdt de adem in: verdediger per draagberrie van het veld met wat lijkt op zware knieblessure Colfan13-3530-155-13 Colfan13-3530-155-13 over Beerschot-coach Messoudi niet blij met ref: "Bij andere ploegen zijn de penalty's precies in de aanbieding" The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over 📷 Nieuwe hype of gevaarlijke trend? Loopt Nathan De Cat niet te veel risico? André Coenen André Coenen over 'Belgische voetbalbond hakt na klacht van Great Old eindelijk knoop door over Standard - Antwerp' Andreas2962 Andreas2962 over Anderlecht-fans halen uit en delen opmerkelijke beelden: "Gelijkaardige acties blijven mogelijk" 1872 1872 over Begrijpelijk verontwaardigd over de VAR, maar de afwerking doet weinig goeds vermoeden voor deze JPL-ploeg Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved