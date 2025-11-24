Remco Evenepoel verraste iedereen: idee ontstond in... Rwanda

Remco Evenepoel was zondagavond een opvallende gast in de Easi Arena. De wereldkampioen en Europees kampioen tijdrijden gaf het startschot voor de wedstrijd tussen La Louvière en Anderlecht, tot groot enthousiasme van de aanwezige supporters.

De komst van de Belgische wielerheld naar het stadion gebeurde verrassend en informeel. Het idee ontstond eind september in Rwanda tijdens de wereldkampioenschappen wielrennen, toen Anderlecht-icoon Nicolas Frutos Evenepoel spontaan uitnodigde. “Het paste toevallig perfect in zijn drukke agenda", zegt Jean-François Lenvain van RAAL bij Le Soir.

Evenepoel heeft een lange band met Anderlecht. Hij speelde er tot zijn zeventiende en is een grote fan van de club. Zijn aanwezigheid in La Louvière was echter meer dan een symbolisch gebaar; hij kent ook diverse spelers van de thuisploeg en van Anderlecht persoonlijk.

Evenepoel was heel blij voor Verschaeren

Tijdens zijn bezoek had Evenepoel een korte rondleiding door de Easi Arena en bracht hij een bezoek aan het kantoor van coach Fred Taquin. Het sociale aspect was voor hem minstens even belangrijk als de wedstrijd zelf. Hij begroette oude bekenden en genoot van de sfeer met zijn familie.

Ook de vriendschap met Yari Verschaeren zorgde voor een bijzonder moment. Toen Verschaeren van de bank kwam en beslissend was voor Anderlecht, kon Evenepoel zijn enthousiasme moeilijk verbergen. “Hij was content en zichtbaar geraakt door het menselijk aspect van de ontmoeting", aldus Lenvain.

De banden van Evenepoel met de regio gaan verder dan voetbal. Hij traint regelmatig in Henegouwen en heeft een supportersclub in de streek. Zijn aanwezigheid in La Louvière weerspiegelt niet alleen zijn liefde voor sport, maar ook zijn verbondenheid met de regio.