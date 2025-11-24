Twaalf jaar na zijn vertrek: de hereniging tussen Anderlecht en Marcin Wasilewski

Veel ex-spelers van Anderlecht waren aanwezig in de Easi Arena voor de wedstrijd van paars-wit tegen RAAL. Onder hen ook Marcin Wasilewski.

Met Enzo Scifo, Anthony Vanden Borre en Nicolás Frutos in het organigram van RAAL was de wedstrijd tegen Anderlecht om meerdere redenen speciaal. Jean-François Lenvain, die bij de Wolven samen met Vanden Borre actief is, maakte van de gelegenheid gebruik om Remco Evenepoel uit te nodigen om de aftrap te geven.

Heel wat bekende gezichten dus, die elkaar met plezier terugzagen langs het veld en in de loges van de Easi Arena. Aan die lijst van ex-Mauves moest ook Marcin Wasilewski worden toegevoegd.

Een mooi weerzien voor Wasilewski

De Pool, intussen 45 jaar, zakte eveneens af naar La Louvière om verschillende van zijn voormalige ploegmaats terug te zien. Silvio Proto en Michael Verschueren aarzelden dan ook niet om enkele foto’s te delen op hun sociale media.

Wanneer Marcin Wasilewski Anderlecht in 2013 verliet voor Leicester, waarmee hij later zelfs kampioen van Engeland werd, pakte paars-wit nog om de twee jaar een titel en bestond de RAAL in zijn huidige vorm zelfs nog niet. Het stamnummer van Racing Charleroi Couillet Fleurus moest toen nog worden overgenomen om opnieuw te starten.

Zijn liefde voor Anderlecht is nooit verdwenen. Dat bewijst het logo van Anderlecht, dat nog altijd op zijn rechterkuit staat getatoeëerd. Wat op het veld gebeurt, is daarentegen wél veranderd. Het huidige voetbal is niet meer te vergelijken met dat van tien jaar geleden, al zal Wasilewski daar waarschijnlijk niet van wakker liggen, hij stond zelf nooit bekend als de grootste vertegenwoordiger van champagnevoetbal.