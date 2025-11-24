Twaalf jaar na zijn vertrek: de hereniging tussen Anderlecht en Marcin Wasilewski

Twaalf jaar na zijn vertrek: de hereniging tussen Anderlecht en Marcin Wasilewski

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Veel ex-spelers van Anderlecht waren aanwezig in de Easi Arena voor de wedstrijd van paars-wit tegen RAAL. Onder hen ook Marcin Wasilewski.

Met Enzo Scifo, Anthony Vanden Borre en Nicolás Frutos in het organigram van RAAL was de wedstrijd tegen Anderlecht om meerdere redenen speciaal. Jean-François Lenvain, die bij de Wolven samen met Vanden Borre actief is, maakte van de gelegenheid gebruik om Remco Evenepoel uit te nodigen om de aftrap te geven.

Heel wat bekende gezichten dus, die elkaar met plezier terugzagen langs het veld en in de loges van de Easi Arena. Aan die lijst van ex-Mauves moest ook Marcin Wasilewski worden toegevoegd.

Een mooi weerzien voor Wasilewski

De Pool, intussen 45 jaar, zakte eveneens af naar La Louvière om verschillende van zijn voormalige ploegmaats terug te zien. Silvio Proto en Michael Verschueren aarzelden dan ook niet om enkele foto’s te delen op hun sociale media.

Lees ook... Kwam Anderlecht hier heel goed weg tegen La Louvière? Jonathan Lardot is duidelijkWanneer Marcin Wasilewski Anderlecht in 2013 verliet voor Leicester, waarmee hij later zelfs kampioen van Engeland werd, pakte paars-wit nog om de twee jaar een titel en bestond de RAAL in zijn huidige vorm zelfs nog niet. Het stamnummer van Racing Charleroi Couillet Fleurus moest toen nog worden overgenomen om opnieuw te starten.

Zijn liefde voor Anderlecht is nooit verdwenen. Dat bewijst het logo van Anderlecht, dat nog altijd op zijn rechterkuit staat getatoeëerd. Wat op het veld gebeurt, is daarentegen wél veranderd. Het huidige voetbal is niet meer te vergelijken met dat van tien jaar geleden, al zal Wasilewski daar waarschijnlijk niet van wakker liggen, hij stond zelf nooit bekend als de grootste vertegenwoordiger van champagnevoetbal.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
La Louvière
Marcin Wasilewski

Meer nieuws

Kwam Anderlecht hier heel goed weg tegen La Louvière? Jonathan Lardot is duidelijk

Kwam Anderlecht hier heel goed weg tegen La Louvière? Jonathan Lardot is duidelijk

22:00
Anderlecht blijft vertrouwen tanken: Marc Degryse wil er nog wat over kwijt

Anderlecht blijft vertrouwen tanken: Marc Degryse wil er nog wat over kwijt

20:00
Staat deze Anderlecht-Belg straks op het WK? Een jaar geleden ondenkbaar

Staat deze Anderlecht-Belg straks op het WK? Een jaar geleden ondenkbaar

18:40
8
Remco Evenepoel verraste iedereen: idee ontstond in... Rwanda

Remco Evenepoel verraste iedereen: idee ontstond in... Rwanda

18:00
2
Eerst voor ... en nu tegen Anderlecht in Jupiler Pro League: "Ploeg in mijn hart blijft Standard"

Eerst voor ... en nu tegen Anderlecht in Jupiler Pro League: "Ploeg in mijn hart blijft Standard"

19:50
KV Mechelen liet zich enorm gelden, ook twee Dender-spelers in ons elftal van de week

KV Mechelen liet zich enorm gelden, ook twee Dender-spelers in ons elftal van de week

20:40
Wie wordt kampioen? Zoveel kans maken Union SG, Club Brugge, Anderlecht, KRC Genk en... STVV

Wie wordt kampioen? Zoveel kans maken Union SG, Club Brugge, Anderlecht, KRC Genk en... STVV

21:00
1
🎥 Ongezien: Everton-speler slaat eigen ploegmaat en vliegt van het veld, Lammens lacht in zijn vuistje

🎥 Ongezien: Everton-speler slaat eigen ploegmaat en vliegt van het veld, Lammens lacht in zijn vuistje

21:40
Nationale staking maakt meer slachtoffers: Club Brugge zwaar getroffen

Nationale staking maakt meer slachtoffers: Club Brugge zwaar getroffen

21:20
2
Sterkhouder Essevee krijgt pittig voorstel na wedstrijd tegen Standard

Sterkhouder Essevee krijgt pittig voorstel na wedstrijd tegen Standard

20:50
2
Loopt de beste speler van de Jupiler Pro League rond bij... La Louvière?

Loopt de beste speler van de Jupiler Pro League rond bij... La Louvière?

11:40
3
Spaans duo van Malinwa sloopt tegenstander: dit is de bijzondere connectie tussen beide hoofdrolspelers Reactie

Spaans duo van Malinwa sloopt tegenstander: dit is de bijzondere connectie tussen beide hoofdrolspelers

19:30
David Hubert verwacht dat het deze keer nog erger wordt in Istanbul dan zijn ervaring met Anderlecht

David Hubert verwacht dat het deze keer nog erger wordt in Istanbul dan zijn ervaring met Anderlecht

19:20
Jonathan Lardot stoort zich enorm en dient Westerlo fel van antwoord na heisa over afgekeurd doelpunt

Jonathan Lardot stoort zich enorm en dient Westerlo fel van antwoord na heisa over afgekeurd doelpunt

19:40
2
Pech voor Anderlecht: talent is net terug, maar hervalt - Drie opties voor Hasi om mee te puzzelen

Pech voor Anderlecht: talent is net terug, maar hervalt - Drie opties voor Hasi om mee te puzzelen

15:00
3
Opvallende naam duikt op als potentiële nieuwe coach van Antwerp, meer nieuws erover

Opvallende naam duikt op als potentiële nieuwe coach van Antwerp, meer nieuws erover

19:00
Waarom is Antwerp bij nobele onbekende Joseph Oosting uitgekomen als kandidaat-trainer? Dit is de verklaring

Waarom is Antwerp bij nobele onbekende Joseph Oosting uitgekomen als kandidaat-trainer? Dit is de verklaring

18:20
3
📷 Nieuwe hype of gevaarlijke trend? Loopt Nathan De Cat niet te veel risico?

📷 Nieuwe hype of gevaarlijke trend? Loopt Nathan De Cat niet te veel risico?

09:30
15
Volgende trainersontslag in de Jupiler Pro League al in de maak? Deze stoel wankelt ook

Volgende trainersontslag in de Jupiler Pro League al in de maak? Deze stoel wankelt ook

17:40
2
Jeugdspeler Standard maakt nu indruk bij tegenstander in Jupiler Pro League

Jeugdspeler Standard maakt nu indruk bij tegenstander in Jupiler Pro League

16:45
Twee handsballen dit weekend, twee keer commotie: "Vroeger was het rood"

Twee handsballen dit weekend, twee keer commotie: "Vroeger was het rood"

17:00
Frank Boeckx heeft zware kritiek op Antwerp na ontslag Stef Wils

Frank Boeckx heeft zware kritiek op Antwerp na ontslag Stef Wils

16:30
4
📷 Pep Guardiola moet zich excuseren voor incident dat nogal wat stof deed opwaaien

📷 Pep Guardiola moet zich excuseren voor incident dat nogal wat stof deed opwaaien

17:20
2
Niemand komt zelfs in de buurt! Dit bewijst nogmaals het belang van Hans Vanaken

Niemand komt zelfs in de buurt! Dit bewijst nogmaals het belang van Hans Vanaken

16:00
5
Besnik Hasi spreekt klare taal over moeilijke werking met Thorgan Hazard

Besnik Hasi spreekt klare taal over moeilijke werking met Thorgan Hazard

07:00
3
Anderlecht denkt aan nieuwe doelman van JPL-club

Anderlecht denkt aan nieuwe doelman van JPL-club

23:36
4
Beerschot slikt bittere pil: einde seizoen voor sterkhouder

Beerschot slikt bittere pil: einde seizoen voor sterkhouder

15:45
Verrassing van formaat! Denis Odoi heeft dan toch een nieuwe club gevonden bij Belgische trainer

Verrassing van formaat! Denis Odoi heeft dan toch een nieuwe club gevonden bij Belgische trainer

15:09
4
Ilay Camara onthult hoe moeilijk 'broertje' het had bij Anderlecht: "Hij heeft zelfs gedanst" Reactie

Ilay Camara onthult hoe moeilijk 'broertje' het had bij Anderlecht: "Hij heeft zelfs gedanst"

06:00
Hein Vanhaezebrouck als nieuwe coach van Antwerp? Dit heeft hij erover te zeggen

Hein Vanhaezebrouck als nieuwe coach van Antwerp? Dit heeft hij erover te zeggen

14:30
12
Voortaan de nachtmerrie van Genk-aanvaller Oh: KV Mechelen-doelman Nacho Miras steelt de show Opinie

Voortaan de nachtmerrie van Genk-aanvaller Oh: KV Mechelen-doelman Nacho Miras steelt de show

13:45
2
Dit zijn eigenlijk knotsgekke cijfers: koploper Union heeft een fort gebouwd

Dit zijn eigenlijk knotsgekke cijfers: koploper Union heeft een fort gebouwd

14:00
Paul Gheysens - zelf onder vuur - heeft het gehad: onrealistische verwachtingen?

Paul Gheysens - zelf onder vuur - heeft het gehad: onrealistische verwachtingen?

13:30
15
Jan Vertonghen lonkt naar comeback in het voetbal: "Pas dan zal ik een keuze maken"

Jan Vertonghen lonkt naar comeback in het voetbal: "Pas dan zal ik een keuze maken"

12:40
'Fight mode': Wouter Vrancken legt uit wat hem zo blij maakt na zege STVV bij OH Leuven

'Fight mode': Wouter Vrancken legt uit wat hem zo blij maakt na zege STVV bij OH Leuven

12:30
Anderlecht-fans halen uit en delen opmerkelijke beelden: "Gelijkaardige acties blijven mogelijk"

Anderlecht-fans halen uit en delen opmerkelijke beelden: "Gelijkaardige acties blijven mogelijk"

23/11
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Nationale staking maakt meer slachtoffers: Club Brugge zwaar getroffen Venom#13 Venom#13 over Ondanks alle miserie: er is toch nog heel wat hoop voor de Antwerpfans MALYNWA MALYNWA over Sterkhouder Essevee krijgt pittig voorstel na wedstrijd tegen Standard Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Pech voor Anderlecht: talent is net terug, maar hervalt - Drie opties voor Hasi om mee te puzzelen Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Staat deze Anderlecht-Belg straks op het WK? Een jaar geleden ondenkbaar Dirk1897 Dirk1897 over Wie wordt kampioen? Zoveel kans maken Union SG, Club Brugge, Anderlecht, KRC Genk en... STVV op de titel Venom#13 Venom#13 over Hein Vanhaezebrouck als nieuwe coach van Antwerp? Dit heeft hij erover te zeggen Super KVCW Super KVCW over Jonathan Lardot stoort zich enorm en dient Westerlo fel van antwoord na heisa over afgekeurd doelpunt Birger J. Birger J. over Niemand komt zelfs in de buurt! Dit bewijst nogmaals het belang van Hans Vanaken Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Paul Gheysens - zelf onder vuur - heeft het gehad: onrealistische verwachtingen? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved