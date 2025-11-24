📷 Nieuwe hype of gevaarlijke trend? Loopt Nathan De Cat niet te veel risico?

Nathan De Cat, intussen een onbetwiste basisspeler in de ogen van Besnik Hasi, zorgt voor discussie op sociale media... vanwege zijn kousen en zijn scheenbeschermers.

Besnik Hasi kan zich een Anderlecht zonder Nathan De Cat bijna niet meer voorstellen. Voor de 14e keer in 15 competitiewedstrijden stond de 17-jarige middenvelder zondag opnieuw in de basis tijdens de verplaatsing naar RAAL (0-1).

Die basisplaats heeft een debat op sociale media opnieuw aangewakkerd, een discussie die al enkele weken sluimert. Niet vanwege zijn niveau — dat wordt unaniem uitzonderlijk genoemd voor zijn leeftijd — maar omwille van… zijn kousen en scheenbeschermers.

Nathan De Cat speelt namelijk steevast met zijn kousen opgerold tot aan zijn enkels en draagt slechts minuscule scheenbeschermers, die amper een stukje van zijn schenen bedekken.

🧦 | Ken jij een speler die zijn kousen nog lager draagt? 🔍😅 #RALAND pic.twitter.com/2hSm7AfFVq — DAZN België (@DAZN_BENL) November 23, 2025

Moet Nathan De Cat zichzelf beter beschermen?

Lees ook... Besnik Hasi spreekt klare taal over moeilijke werking met Thorgan Hazard›Deze trend zorgt voor ongerustheid bij de Anderlecht-supporters: technisch steekt Nathan De Cat vaak boven de rest uit, waardoor hij geregeld fouten te verduren krijgt die voorlopig geen ernstige gevolgen hadden.

Maar wat gebeurt er als hij ooit een harde trap of een zware tackle krijgt op dat niet-beschermde deel van zijn been? Voor een 17-jarige speler, wiens lichaam nog niet volledig ontwikkeld is, is het risico op een ernstige blessure reëel.

Toch heeft Nathan De Cat al aangegeven dat hij zich beter voelt met deze uitrusting en niet van plan is om dit te veranderen. De vraag blijft echter of er bij Anderlecht niemand zou moeten ingrijpen om hem verplicht beter te beschermen en zo de risico’s te beperken.