Kwam Anderlecht hier heel goed weg tegen La Louvière? Jonathan Lardot is duidelijk
Foto: © photonews

Anderlecht blijft in vorm en pakte opnieuw drie punten, dit keer op het veld van La Louvière. De beslissing viel pas diep in de toegevoegde tijd dankzij een goal van Ibrahim Kanaté. Maar had La Louvière reden om te klagen over een niet-gefloten strafschop?

Anderlecht zet zijn goede reeks verder: paars-wit pakte, na de overtuigende zege tegen KV Mechelen en de nipte overwinning tegen Club Brugge, nu ook een driepunter tegen La Louvière.

Hoewel de Brusselaars een volledige wedstrijd het overwicht hadden, werd de match pas in extremis beslist. Ibrahim Kanaté scoorde pas in minuut 90+2 het winnende doelpunt.

Moest La Louvière een strafschop krijgen?

La Louvière verdedigde dus goed en pakte bijna een punt. Maar ook Anderlecht deed het achteraan goed wanneer nodig, volgens sommigen werd er op een bepaald moment zelfs te sterk ingegrepen.

Zo deelde Killian Sardella een stevige bodycheck uit aan Jerry Afriyie in het strafschopgebied, in de slotminuten. Er werd geen strafschop gegeven, en dat was volgens Jonathan Lardot ook de correcte beslissing.

Lees ook... Twaalf jaar na zijn vertrek: de hereniging tussen Anderlecht en Marcin Wasilewski"Ik vond het een goede beslissing van de scheidsrechter, en ook goed dat de VAR niet ingreep. Meer moet hier niet natuurlijk, maar het was nog aanvaardbaar voor de arbitrage en voor mij persoonlijk ook", zei hij bij DAZN.

Twaalf jaar na zijn vertrek: de hereniging tussen Anderlecht en Marcin Wasilewski

20:20
Anderlecht blijft vertrouwen tanken: Marc Degryse wil er nog wat over kwijt

20:00
Staat deze Anderlecht-Belg straks op het WK? Een jaar geleden ondenkbaar

18:40
8
Remco Evenepoel verraste iedereen: idee ontstond in... Rwanda

18:00
2
Eerst voor ... en nu tegen Anderlecht in Jupiler Pro League: "Ploeg in mijn hart blijft Standard"

19:50
KV Mechelen liet zich enorm gelden, ook twee Dender-spelers in ons elftal van de week

20:40
Wie wordt kampioen? Zoveel kans maken Union SG, Club Brugge, Anderlecht, KRC Genk en... STVV

21:00
1
🎥 Ongezien: Everton-speler slaat eigen ploegmaat en vliegt van het veld, Lammens lacht in zijn vuistje

21:40
Nationale staking maakt meer slachtoffers: Club Brugge zwaar getroffen

21:20
1
Sterkhouder Essevee krijgt pittig voorstel na wedstrijd tegen Standard

20:50
2
Loopt de beste speler van de Jupiler Pro League rond bij... La Louvière?

11:40
3
Spaans duo van Malinwa sloopt tegenstander: dit is de bijzondere connectie tussen beide hoofdrolspelers Reactie

19:30
David Hubert verwacht dat het deze keer nog erger wordt in Istanbul dan zijn ervaring met Anderlecht

19:20
Jonathan Lardot stoort zich enorm en dient Westerlo fel van antwoord na heisa over afgekeurd doelpunt

19:40
2
Pech voor Anderlecht: talent is net terug, maar hervalt - Drie opties voor Hasi om mee te puzzelen

15:00
3
Opvallende naam duikt op als potentiële nieuwe coach van Antwerp, meer nieuws erover

19:00
Waarom is Antwerp bij nobele onbekende Joseph Oosting uitgekomen als kandidaat-trainer? Dit is de verklaring

18:20
3
📷 Nieuwe hype of gevaarlijke trend? Loopt Nathan De Cat niet te veel risico?

09:30
15
Volgende trainersontslag in de Jupiler Pro League al in de maak? Deze stoel wankelt ook

17:40
2
Jeugdspeler Standard maakt nu indruk bij tegenstander in Jupiler Pro League

16:45
Twee handsballen dit weekend, twee keer commotie: "Vroeger was het rood"

17:00
Frank Boeckx heeft zware kritiek op Antwerp na ontslag Stef Wils

16:30
4
📷 Pep Guardiola moet zich excuseren voor incident dat nogal wat stof deed opwaaien

17:20
2
Niemand komt zelfs in de buurt! Dit bewijst nogmaals het belang van Hans Vanaken

16:00
5
Besnik Hasi spreekt klare taal over moeilijke werking met Thorgan Hazard

07:00
3
Anderlecht denkt aan nieuwe doelman van JPL-club

23:36
4
Beerschot slikt bittere pil: einde seizoen voor sterkhouder

15:45
Verrassing van formaat! Denis Odoi heeft dan toch een nieuwe club gevonden bij Belgische trainer

15:09
4
Ilay Camara onthult hoe moeilijk 'broertje' het had bij Anderlecht: "Hij heeft zelfs gedanst" Reactie

06:00
Hein Vanhaezebrouck als nieuwe coach van Antwerp? Dit heeft hij erover te zeggen

14:30
12
Voortaan de nachtmerrie van Genk-aanvaller Oh: KV Mechelen-doelman Nacho Miras steelt de show Opinie

13:45
2
Dit zijn eigenlijk knotsgekke cijfers: koploper Union heeft een fort gebouwd

14:00
Paul Gheysens - zelf onder vuur - heeft het gehad: onrealistische verwachtingen?

13:30
15
Jan Vertonghen lonkt naar comeback in het voetbal: "Pas dan zal ik een keuze maken"

12:40
'Fight mode': Wouter Vrancken legt uit wat hem zo blij maakt na zege STVV bij OH Leuven

12:30
Anderlecht-fans halen uit en delen opmerkelijke beelden: "Gelijkaardige acties blijven mogelijk"

23/11
6

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 1-2 STVV STVV

Venom#13 Venom#13 over Nationale staking maakt meer slachtoffers: Club Brugge zwaar getroffen Venom#13 Venom#13 over Ondanks alle miserie: er is toch nog heel wat hoop voor de Antwerpfans MALYNWA MALYNWA over Sterkhouder Essevee krijgt pittig voorstel na wedstrijd tegen Standard Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Pech voor Anderlecht: talent is net terug, maar hervalt - Drie opties voor Hasi om mee te puzzelen Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Staat deze Anderlecht-Belg straks op het WK? Een jaar geleden ondenkbaar Dirk1897 Dirk1897 over Wie wordt kampioen? Zoveel kans maken Union SG, Club Brugge, Anderlecht, KRC Genk en... STVV op de titel Venom#13 Venom#13 over Hein Vanhaezebrouck als nieuwe coach van Antwerp? Dit heeft hij erover te zeggen Super KVCW Super KVCW over Jonathan Lardot stoort zich enorm en dient Westerlo fel van antwoord na heisa over afgekeurd doelpunt Birger J. Birger J. over Niemand komt zelfs in de buurt! Dit bewijst nogmaals het belang van Hans Vanaken Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Paul Gheysens - zelf onder vuur - heeft het gehad: onrealistische verwachtingen? Kantine
