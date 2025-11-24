Kwam Anderlecht hier heel goed weg tegen La Louvière? Jonathan Lardot is duidelijk

Anderlecht blijft in vorm en pakte opnieuw drie punten, dit keer op het veld van La Louvière. De beslissing viel pas diep in de toegevoegde tijd dankzij een goal van Ibrahim Kanaté. Maar had La Louvière reden om te klagen over een niet-gefloten strafschop?

Anderlecht zet zijn goede reeks verder: paars-wit pakte, na de overtuigende zege tegen KV Mechelen en de nipte overwinning tegen Club Brugge, nu ook een driepunter tegen La Louvière.

Hoewel de Brusselaars een volledige wedstrijd het overwicht hadden, werd de match pas in extremis beslist. Ibrahim Kanaté scoorde pas in minuut 90+2 het winnende doelpunt.

Moest La Louvière een strafschop krijgen?

La Louvière verdedigde dus goed en pakte bijna een punt. Maar ook Anderlecht deed het achteraan goed wanneer nodig, volgens sommigen werd er op een bepaald moment zelfs te sterk ingegrepen.

Zo deelde Killian Sardella een stevige bodycheck uit aan Jerry Afriyie in het strafschopgebied, in de slotminuten. Er werd geen strafschop gegeven, en dat was volgens Jonathan Lardot ook de correcte beslissing.

Lees ook... Twaalf jaar na zijn vertrek: de hereniging tussen Anderlecht en Marcin Wasilewski›"Ik vond het een goede beslissing van de scheidsrechter, en ook goed dat de VAR niet ingreep. Meer moet hier niet natuurlijk, maar het was nog aanvaardbaar voor de arbitrage en voor mij persoonlijk ook", zei hij bij DAZN.