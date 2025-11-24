Anderlecht blijft vertrouwen tanken: Marc Degryse wil er nog wat over kwijt

Anderlecht blijft in vorm en pakte opnieuw drie punten. De 0-1 zege op het veld van La Louvière is een bevestiging van de goede vorm die er voor de interlandperiode al was.

Het draait goed bij Anderlecht, dat dit weekend opnieuw kon winnen. Paars-wit boekte een 0-1 zege op het veld van La Louvière, wat zeker niet elke (top)club kan realiseren dit seizoen.

"Anderlecht kon voor het eerst buitenshuis winnen sinds 17 augustus — nochtans is La Louvière een lastige verplaatsing. Toch knap om gisteravond te blijven geloven in die drie punten", vindt Marc Degryse volgens Het Laatste Nieuws.

Degryse ziet het positief in voor Anderlecht

"Verschaeren trapte de enige goed genomen stilstaande fase in de wedstrijd en de kleinste van de bende kon scoren. Ze halen nu 9 op 9. Dat is toch op basis van meer stabiliteit en meer vertrouwen."

De Brusselaars zetten hun goede reeks voort en bouwen verder op de overwinning tegen Club Brugge, voor de interlandbreak. Dit weekend volgt opnieuw een serieuze krachtmeting: Union SG komt op bezoek.

De Brusselaars zetten hun goede reeks voort en bouwen verder op de overwinning tegen Club Brugge, voor de interlandbreak. Dit weekend volgt opnieuw een serieuze krachtmeting: Union SG komt op bezoek.

"Je voelt aan alles dat een positieve sfeer door de club waait, momenteel. Op die manier kan het toch nog een mooie kerst worden voor Anderlecht", besluit Degryse.