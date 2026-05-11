Neerpede-boy Ait El Hadj heeft straffe boodschap over bekerfinale voor RSC Anderlecht

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
De bekerfinale tussen Union SG en RSC Anderlecht leeft enorm in Brussel. Voor Anouar Ait El Hadj wordt het een bijzonder duel tegen zijn ex-club. De middenvelder van Union SG stuurde vooraf een duidelijke waarschuwing richting Anderlecht en benadrukte zijn enorme motivatie.

Speciale wedstrijd voor Neerpede-product

Anouar Ait El Hadj is een echte Neerpede-boy en genoot zijn opleiding bij RSC Anderlecht. Daardoor krijgt de bekerfinale tegen paars-wit donderdagavond een extra emotionele lading voor de Brusselaar.

In gesprek met Het Nieuwsblad gaf Ait El Hadj toe dat het een bijzondere affiche wordt. De middenvelder speelde in het verleden zelf een finale met Anderlecht en beseft wat deze wedstrijd betekent voor beide clubs en supporters.

“Je vais me tuer sur le terrain”

Toch wil Ait El Hadj vooral tonen dat hij volledig klaar is voor de strijd. De creatieve middenvelder maakte duidelijk dat hij zich volledig zal geven voor Royale Union Saint-Gilloise.

Hij sprak daarbij zelfs opvallende woorden uit: “je vais me tuer sur le terrain”. Daarmee onderstreepte hij dat Union SG met maximale intensiteit aan de aftrap zal verschijnen in de Brusselse derby tegen Anderlecht.

Volgens Ait El Hadj wordt het essentieel om scherp aan de wedstrijd te beginnen. Hij waarschuwde dat Anderlecht ondanks de mindere resultaten van de voorbije weken bijzonder gevaarlijk blijft in een finale.

Union SG wil niet afwijken van zijn aanpak

De middenvelder benadrukte ook dat Union SG niet mag afwijken van zijn vertrouwde aanpak. Rust nemen, hard blijven werken en het eigen spel spelen moeten volgens hem de sleutels worden richting succes in de bekerfinale.

Ait El Hadj ziet de wedstrijd als een echte fiftyfifty-affiche. Hij verwacht een intense strijd waarin details het verschil kunnen maken. Volgens hem zal Union zwaar afgestraft worden als het niveau ook maar lichtjes zakt.

Focus op bekerfinale én titelstrijd

Union SG staat bovendien voor een cruciale week, want naast de bekerfinale wacht ook nog de topper tegen Club Brugge KV in de titelstrijd. Toch weigert Ait El Hadj negatief te denken over de druk.

De Brusselaar blijft positief en gelooft dat Union SG opnieuw een prijs kan pakken. Daarom wil hij samen met zijn ploegmaats alles geven om de supporters een historische week te bezorgen.

Volg Union SG - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (14/05).

