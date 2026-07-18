Dit hebben Vandenhaute, Alderweireld en Jaecques te zeggen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Dit hebben Vandenhaute, Alderweireld en Jaecques te zeggen
Foto: © photonews
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De kogel is door de kerk. Wouter Vandenhaute wordt de nieuwe sterke man bij Royal Antwerp FC. Hij neemt met een consortium - waar ook onder meer Toby Alderweireld deel van uitmaakt - de aandelen van Paul Gheysens over.

De toekomstige voorzitter van Antwerp sprak ook al duidelijke woorden richting de toekomst, terwijl Paul Gheysens afscheid nam van Antwerp met een open brief richting de fans. Ondertussen is duidelijk dat Sven Jaecques zal aanblijven als CEO bij stamnummer 1.

Op die manier kiest Antwerp voor continuïteit - dat had anders kunnen zijn als andere groepen hadden overgenomen, maar dat gaan we nooit weten. Wat denkt Sven Jaecques, CEO van Royal Antwerp FC, er zelf van? Dat heeft hij laten weten via de officiële kanalen van de club.

CEO Sven Jaecques blijft aan bij Antwerp na overname

"Samen met de nieuwe aandeelhouders zet ik de volgende stap in de ontwikkeling van onze ambitieuze club. Dat vraagt een realistische sportieve visie, met gerichte investeringen, een sterke scouting, de juiste transfers en maximale kansen voor eigen opgeleide talenten", aldus Jaecques in een mededeling.

"Succes bouw je niet van vandaag op morgen, daarom blik ik met trots terug op de stevige fundamenten die Paul Gheysens voor RAFC gebouwd heeft. Samen met het Antwerpse consortium zal ik hier met enorm veel overtuiging verder aan werken."

Wouter Vandenhaute en Toby Alderweireld nemen samen het woord na overname Royal Antwerp FC

En ook sportondernemer Wouter Vandenhaute en RAFC-clubicoon Toby Alderweireld hebben het woord genomen in de zaak: “Wij bedanken in de eerste plaats de Antwerpse ondernemers binnen ons nieuwe consortium. Hun engagement en hun liefde voor de club hebben ons bijzonder geraakt."

"Zij zijn samen bereid verantwoordelijkheid op te nemen voor de toekomst van Royal Antwerp FC. Ook voor ons waren de afgelopen maanden een bevestiging dat je – in alle discretie – met vertrouwen, respect en een gedeelde ambitie een sterk team kunt vormen. Dat geeft veel vertrouwen voor wat hier de komende jaren kan groeien."

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