Na de rellen: zware beslissing voor Standard en Charleroi genomen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 21 reacties
Na de rellen: zware beslissing voor Standard en Charleroi genomen
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De Waalse clash tussen Standard en Charleroi gaat nog stevige gevolgen krijgen. Ook het Bondsparket lacht er niet mee en zou zware straffen willen eisen van beide ploegen én van een aantal spelers. Dat zou er wel eens zwaar kunnen op inhakken.

Aernout Van Lindt

Na de rellen: zware beslissing voor Standard en Charleroi genomen

De wedstrijden tussen Standard en Sporting Charleroi moeten in het seizoen 2026-2027 achter gesloten deuren plaatsvinden. Dat heeft het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal beslist na de ongeregeldheden tijdens de wedstrijd op 23 mei 2026. In het seizoen 2027-2028 zijn de uitsupporters van Standard en Charleroi ook niet welkom in elkaars stadion. Beide ploegen moesten op een bepaald moment vrezen voor drie of vier wedstrijden achter gesloten deuren.

Beide ploegen gingen daar ook tegen in beroep, omdat ze dat een veel te zware straf vonden. Daarnaast krijgen beide clubs ook nog een boete van 10.000 euro opgelegd. Voor Standard wordt een eerder uitgestelde straf (één match met gesloten vakken van de harde kernen) nu ook effectief. Mogelijk gaan zowel de clubs als het Bondsparket nog eens opnieuw in beroep.

Aernout Van Lindt

Standard en Charleroi gaan in tegen straffen na hetze

De Disciplinaire Commissie van de Pro League is woensdag samengekomen om zich te buigen over de incidenten die het laatste Waalse topduel tussen Standard en Charleroi helaas hebben ontsierd. Beide clubs riskeren wedstrijden achter gesloten deuren, maar willen het niet zo ver laten komen.

Aanklaagster Amandine Herroelen begon haar requisitoir met te herinneren aan "de uitzonderlijke ernst van de feiten." De twee hoofdrolspelers van het Waalse voetbal moesten zich dus aan stevige straffen verwachten. Er zouden een paar wedstrijden achter gesloten deuren worden gevraagd, maar zowel Standard als Charleroi zijn daar tegen. Een uitspraak in beroep zal nog moeten komen.

Aernout Van Lindt

Datum voor proces rond rellen Charleroi - Standard vastgelegd

De Disciplinaire Commissie van de Belgische Voetbalbond opent op woensdag 17 juni het dossier over de incidenten tijdens de wedstrijd tussen Standard en Sporting Charleroi, twee dagen voordat de kalender voor volgend seizoen wordt bekendgemaakt. Beide clubs en drie spelers van Charleroi riskeren zware sancties. 

De zaak wordt behandeld door de Disciplinaire Commissie, die volgens onze collega’s van de IPM-groep het dossier opent op woensdag 17 juni en in principe rekening houdt met het advies van het Bondsparket. De officiële sanctie zal dus nog niet vaststaan bij de bekendmaking van de kalender voor het seizoen 2026-2027, twee dagen later.

De Waalse clash tussen Standard en Charleroi gaat nog stevige gevolgen krijgen. Ook het Bondsparket lacht er niet mee en zou zware straffen willen eisen van beide ploegen én van een aantal spelers. Dat zou er wel eens zwaar kunnen op inhakken.

De incidenten tijdens de Waalse derby tussen Standard en Sporting Charleroi blijven nazinderen. Niemand was te spreken over de situatie en zowel de thuisploeg als de bezoekers hebben heel wat stevige statements gelanceerd in de zaak.

Het liep dan ook de spuigaten uit in de Waalse clash tussen de Luikenaars en de Carolo's. Er waren verschillende incidenten en na de wedstrijd was er nog een veldbestorming. En dat zou voor beide ploegen een stevig staartje kunnen krijgen.

Waalse derby tussen Standard en Charleroi loopt helemaal uit de klauwen

De Waalse derby tussen Standard en Charleroi zal volgend seizoen alvast sowieso zonder bezoekende supporters gespeeld worden. Dat hebben beide clubs beslist na de zware incidenten van de derby van vorige week. 

Na de 0-2-zege van Charleroi in Luik liep de situatie volledig uit de hand, met rellen tussen supporters en onrust op het veld tot gevolg. De maatregel geldt voorlopig voor één seizoen, maar wordt na afloop opnieuw geëvalueerd. Indien de situatie daarom vraagt, kunnen de beperkingen later nog verlengd worden.

Bondsparket eist zware straffen voor Standard én Charleroi

Ondertussen heeft ook het Bondsparket zich geroerd in de zaak. En de gevraagde straffen zijn niet min. Het Bondsparket eist drie wedstrijden achter gesloten deuren voor Standard en vier voor Sporting Charleroi. De Charleroi-spelers Mohamed Koné, Cheick Keita en Aurélien Scheidler riskeren elk een schorsing van drie tot vier wedstrijden.

De verschillende sancties zullen worden besproken tijdens de volgende zitting van de Disciplinaire Raad. De zaak lijkt op die manier dus een stevig staartje te gaan krijgen. Het zou een domper kunnen werpen op de start van het nieuwe seizoen, al kunnen beide clubs ook nog in beroep gaan tegen de zaak. 

21 reacties
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