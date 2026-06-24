Na de rellen: zware beslissing voor Standard en Charleroi genomen

Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De Waalse clash tussen Standard en Charleroi gaat nog stevige gevolgen krijgen. Ook het Bondsparket lacht er niet mee en zou zware straffen willen eisen van beide ploegen én van een aantal spelers. Dat zou er wel eens zwaar kunnen op inhakken.