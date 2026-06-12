Daar is de miserie al: Ghanese sterspeler mag Canada niet binnen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Daar is de miserie al: Ghanese sterspeler mag Canada niet binnen
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Vlak voor de start van hun WK heeft Ghana een zware opdoffer te verwerken gekregen. Thomas Partey, een van de absolute sterkhouders van The Black Stars, zal niet in actie kunnen komen tijdens de openingswedstrijd tegen Panama. De middenvelder kreeg geen toestemming om Canada binnen te reizen.

De FIFA bevestigde vrijdag dat Partey de verplaatsing vanuit het trainingskamp van Ghana in Boston niet mag maken omdat zijn visumaanvraag door de Canadese overheid werd geweigerd. Daardoor mist de ervaren middenvelder zeker het eerste groepsduel van zijn land.

Een heel belangrijke speler voor Ghana

Voor bondscoach Otto Addo is dat een bijzonder pijnlijke ontwikkeling. Partey geldt al jaren als een van de leiders van de nationale ploeg en moest ook op dit WK een sleutelrol spelen in de ambities van Ghana. Het Afrikaanse land is met een sterk team afgereisd en wil ver geraken.

De wereldvoetbalbond benadrukte meteen dat zij geen enkele invloed heeft op dergelijke beslissingen. "FIFA is niet betrokken bij immigratieprocedures van gastlanden, inclusief de beoordeling van visa", luidde het. "Zoals bij eerdere FIFA-toernooien beslist de gastregering uiteindelijk wie toegang krijgt tot het land."

Beschuldigingen van verkrachting en aanranding

De weigering houdt vrijwel zeker verband met de juridische procedures die momenteel lopen tegen Partey. De speler van Villarreal werd vorig jaar aangeklaagd voor meerdere feiten van verkrachting en aanranding. Partey ontkent alle beschuldigingen en pleitte onschuldig. Ook nadat er later bijkomende aanklachten volgden, bleef hij zijn onschuld volhouden. Maar dat valt duidelijk in dovemansoren bij de Canadese border control.

De afwezigheid van de middenvelder zorgt voor onrust in het Ghanese kamp, dat aan zijn WK begint tegen Panama. Een goed resultaat in die openingswedstrijd lijkt meteen cruciaal te worden, want daarna wachten nog twee bijzonder zware opdrachten.

Op 23 juni neemt Ghana het op tegen Engeland, waarna op 27 juni ook Kroatië nog tegenover The Black Stars staat. Het is voorlopig onduidelijk of Partey tegen die wedstrijden wel inzetbaar zal zijn of dat de visumproblemen langer zullen aanslepen.

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