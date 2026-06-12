Iedereen met dezelfde vraag: WK begint met record én opvallend beeld van scheidsrechter

De openingsmatch van het WK leverde meteen stof tot discussie op. Mexico won van Zuid-Afrika, maar vooral de drie rode kaarten en de opvallende uitrusting van scheidsrechter Wilton Sampaio trokken de aandacht.

Het was een opvallende openingswedstrijd op het WK. Gastland Mexico keek Zuid-Afrika in de ogen en won met 2-0, maar niet zonder kleerscheuren. Er werden maar liefst drie rode kaarten gegeven tijdens de eerste wedstrijd van het tornooi. Op die manier werd de toon al gezet.

Openingsmatch levert meteen drie rode kaarten op

Drie rode kaarten in één wedstrijd is opvallend, laat staan op een WK. Om de vergelijking te maken: in 2022 werden er slechts vier rode kaarten gegeven op het WK in Qatar. In 2018 net hetzelfde in Rusland. Aan dit tempo zullen er nog (negatieve) records gebroken worden. Ter herinnering: in 2006 werden er 28 rode kaarten gegeven, wat tot op de dag van vandaag het grootste aantal is op een WK.

Drie rode kaarten in één WK-wedstrijd is al geleden van 1998, en ook toen had Zuid-Afrika er iets mee te maken. Het gebeurde tijdens de groepswedstrijd tussen Bafana Bafana en Denemarken. Tijdens de openingswedstrijd van een WK werden nog nooit eerder drie rode kaarten gegeven. De Braziliaanse scheidsrechter Wilton Sampaio heeft zich in ieder geval in de kijker gefloten. Oordeel vooral zelf of dit op een positieve of negatieve manier was.

Scheidsrechter trekt aandacht met opvallende uitrusting

Als u de openingswedstrijd heeft gekeken viel het u ongetwijfeld ook op: waarom had de scheidsrechter een heleboel materialen aan zijn hoofd hangen? Wel, het antwoord is simpel. De scheidsrechter moest drie verschillende componenten gebruiken. Een oortje voor communicatie met de VAR, een microfoon om het stadion toe te spreken én een camera om ook een refcam te hebben.

Luźne, pierwsze skojarzenie.



Po prawej sędzia Wilton Sampaio prowadzący wczorajszym mecz Meksyk - RPA na Mistrzostwach Świata, który stał się tematem dyskusji na całym świecie. Po prawej plakat filmu „Uniwersalny żołnierz” z 1992 r. z Jean-Claude Van Damme i Dolphem Lundgrenem. pic.twitter.com/BtuN45qqF3



— Michał Moch (@MichalMoch87) June 12, 2026

Normaal gezien hangt die camera vast aan de borst, of ergens anders op het bovenlichaam. Volgens de FIFA is de kwaliteit van zulke beelden niet goed genoeg: het beeld zou teveel beven wanneer er voor een echte bodycam wordt gekozen. Daarom opteert FIFA nu dus voor een camera aan het hoofd.