Rode Duivels houden zich vast: scheidsrechter voor match tegen Egypte heeft reputatie

De FIFA heeft de Braziliaan Ramon Abatti aangeduid als scheidsrechter voor de eerste WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte. Het duel wordt maandagavond om 21 uur Belgische tijd afgewerkt in Seattle en betekent meteen een bijzonder moment voor de 36-jarige arbiter.

Abatti maakt namelijk zijn debuut op een wereldkampioenschap. De Braziliaan behoort al enkele jaren tot de opkomende namen binnen het internationale scheidsrechterskorps, maar kreeg nooit eerder een aanstelling op een WK-eindronde. De wedstrijd tussen België en Egypte wordt daardoor ook voor hem een belangrijke mijlpaal.

Toch ontbreekt het hem niet aan ervaring op het hoogste niveau. Zo leidde Abatti vorig jaar wedstrijden op het WK voor clubs en stond hij ook aan het roer tijdens de olympische finale in Parijs tussen Spanje en Frankrijk. Dat de FIFA hem een duel met de Rode Duivels toevertrouwt, hoeft dan ook niet te verbazen.

Niet onbesproken in eigen land

Toch draagt de Braziliaan ook een rugzakje mee. In de Braziliaanse competitie kwam Abatti de voorbije jaren meermaals onder vuur te liggen vanwege enkele omstreden beslissingen.

De grootste controverse dateert van 2024, toen hij na een duel tussen Palmeiras en Fortaleza tijdelijk aan de kant werd geschoven. Vooral twee toegekende strafschoppen zorgden toen voor heel wat discussie in Brazilië.

Abatti staat daarnaast bekend als een scheidsrechter die het spel doorgaans laat lopen, maar tegelijk niet aarzelt om kaarten te trekken wanneer wedstrijden uit de hand dreigen te lopen. In Zuid-Amerikaanse topwedstrijden bouwde hij zo een reputatie op als een autoritaire maar soms ook onvoorspelbare arbiter.





Maandag zullen alle ogen uiteraard gericht zijn op de prestaties van de Rode Duivels. Maar ook voor Ramon Abatti wordt het een avond om nooit te vergeten: zijn allereerste wedstrijd op een wereldkampioenschap voetbal.

