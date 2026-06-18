Deze scheidsrechter zal cruciaal duel van Rode Duivels tegen Iran fluiten

Na een Braziliaanse scheidsrechter tijdens België-Egypte, weten we nu ook wie België-Iran zal leiden. Deze keer wordt het een Argentijnse ref.

De Rode Duivels hebben op dit WK 2026 al kennisgemaakt met Zuid-Amerikaanse arbitrage. Na Ramon Abatti, de Braziliaanse scheidsrechter die België-Egypte leidde, is het nu inderdaad Dario Herrera, een Argentijnse ref, die België-Iran zal fluiten.

De 41-jarige Herrera is een toonaangevende scheidsrechter in Argentinië. Hij leidt regelmatig topduels in de Argentijnse eerste klasse, waaronder de vurige derby’s tussen River Plate en Boca Juniors. Hij is sinds 2015 FIFA-scheidsrechter en zal voor het eerst een wedstrijd op een WK-eindronde leiden.

Dario Herrera floot een finale van de Copa Libertadores

De Argentijn heeft wel wat internationale ervaring: zo floot hij al op de Copa América in 2024, op het WK U20 in 2025 en werd hij datzelfde jaar aangeduid om de finale van de Copa Libertadores tussen Palmeiras en Flamengo te leiden.

Het fluiten van scheidsrechter Abatti lag onder vuur tijdens België-Egypte: de Braziliaan ging wat mee in het spel van Egypte en liet veel doorgaan... maar vergat ook een vrij duidelijke fout van Maxim De Cuyper, die hem een tweede gele kaart had kunnen opleveren.



Deze tweede groepswedstrijd wordt cruciaal voor beide ploegen, want ook Iran begon zijn toernooi met een gelijkspel (2-2) tegen Nieuw-Zeeland. Wie deze match wint, is zo goed als zeker van kwalificatie voor de volgende ronde.