'Premier League-club haalt alles uit de kast voor Thomas Meunier'

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
'Premier League-club haalt alles uit de kast voor Thomas Meunier'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Thomas Meunier is momenteel bezig aan zijn derde WK. Ondertussen moet de rechtsachter ook aan zijn toekomst denken aangezien hij een aflopend contract heeft bij LOSC Lille. Valencia werd al nadrukkelijk genoemd, maar nu komt ook een club uit de Premier League in beeld.

Meunier staat op het verlanglijstje van Valencia, maar heeft ook andere opties. Volgens journalist Sacha Tavolieri dient zich met Hull City een mogelijke nieuwe werkgever aan uit de Premier League.

Vergevorderde gesprekken

The Tigers promoveren het komende seizoen naar de Premier League en willen een goed figuur slaan. Ze zouden daarom doorduwen voor de transfer van Meunier. Hull zou al contact hebben opgenomen met de speler en de gesprekken zouden ondertussen in een vergevorderd stadium zitten.

Meunier zelf wil graag naar Hull verkassen. De rechtsachter heeft een aflopend contract bij het Franse LOSC Lille en is dus vrij om te gaan en te staan waar hij wil. Bij Les Dogues was hij goed voor 81 optredens, 4 goals en 4 assists.

Een ervaren leider

Als Meunier naar Hull trekt, zou het zijn eerste avontuur zijn in de Premier League. Daarvoor speelde hij ook voor RE Virton, Club Brugge, PSG, Borussia Dortmund, Trabzonspor en Lille. Vooral in Brugge en Parijs kende hij veel succes.

Het is nu afwachten waar de Belgische international zijn handtekening zet. Met Meunier zou Hull alvast een ervaren kracht aan boord halen met leiderschapskwaliteiten. Zaken die in de Premier League zeker van pas komen.

Lees ook... Garcia haalt uit naar Belgische pers: "Jullie weten goed over wie ik het heb"

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Nieuw-Zeeland
Thomas Meunier

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 3
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 3-1 Qatar Qatar
Zwitserland Zwitserland 2-1 Canada Canada
Schotland Schotland 0-3 Brazilië Brazilië
Marokko Marokko 4-2 Haitï Haitï
Tsjechië Tsjechië 0-3 Mexico Mexico
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 1-0 Zuid-Korea Zuid-Korea
Ecuador Ecuador 2-1 Duitsland Duitsland
Curacao Curacao 0-2 Ivoorkust Ivoorkust
Japan Japan 1-1 Zweden Zweden
Tunesië Tunesië 1-3 Nederland Nederland
Turkije Turkije 3-2 Verenigde Staten Verenigde Staten
Paraguay Paraguay 0-0 Australië Australië
Senegal Senegal 5-0 Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 1-4 Frankrijk Frankrijk
Uruguay Uruguay 0-1 Spanje Spanje
Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 0-0 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
Egypte Egypte 1-1 Iran Iran
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 1-5 België België
Kroatië Kroatië 23:00 Ghana Ghana
Panama Panama 23:00 Engeland Engeland
DR Congo DR Congo 28/06 Oezbekistan Oezbekistan
Colombia Colombia 28/06 Portugal Portugal
Algerije Algerije 28/06 Oostenrijk Oostenrijk
Jordanië Jordanië 28/06 Argentinië Argentinië

Nieuwste reacties

roodwit1880 roodwit1880 over Garcia haalt uit naar Belgische pers: "Jullie weten goed over wie ik het heb" Vital Verheyen Vital Verheyen over Analisten willen naast Vanaken nóg een Bruggeling in de ploeg: "Dynamiek" Vital Verheyen Vital Verheyen over Romelu Lukaku is duidelijk over Hans Vanaken: "Als wij samen op het veld staan..." Divano Divano over Nieuw-Zeeland - België: 1-5 Swakke25 Swakke25 over Filip Joos op de vingers getikt na wedstrijd tegen Iran, steun van ... Theo Francken wilmabar123 wilmabar123 over Transferbom in de Jupiler Pro League: Genk woest op Club Brugge André Coenen André Coenen over Peter Vandenbempt snoeihard voor Duivels: "Hou je toch niet voor mogelijk?" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Peter Vandenbempt trapt deze Rode Duivel uit de basiself: "Niet meer verdedigbaar" Goro Goro over Deze man kan een einde maken aan het WK van de Rode Duivels: "Hij is een enorm gevaar in de lucht" Jasperd Jasperd over Groot nieuws voor Nathan De Cat, die zich kan focussen op drukke zomer Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved