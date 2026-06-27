'Premier League-club haalt alles uit de kast voor Thomas Meunier'

Thomas Meunier is momenteel bezig aan zijn derde WK. Ondertussen moet de rechtsachter ook aan zijn toekomst denken aangezien hij een aflopend contract heeft bij LOSC Lille. Valencia werd al nadrukkelijk genoemd, maar nu komt ook een club uit de Premier League in beeld.

Meunier staat op het verlanglijstje van Valencia, maar heeft ook andere opties. Volgens journalist Sacha Tavolieri dient zich met Hull City een mogelijke nieuwe werkgever aan uit de Premier League.

Vergevorderde gesprekken

The Tigers promoveren het komende seizoen naar de Premier League en willen een goed figuur slaan. Ze zouden daarom doorduwen voor de transfer van Meunier. Hull zou al contact hebben opgenomen met de speler en de gesprekken zouden ondertussen in een vergevorderd stadium zitten.

Meunier zelf wil graag naar Hull verkassen. De rechtsachter heeft een aflopend contract bij het Franse LOSC Lille en is dus vrij om te gaan en te staan waar hij wil. Bij Les Dogues was hij goed voor 81 optredens, 4 goals en 4 assists.

Een ervaren leider

Als Meunier naar Hull trekt, zou het zijn eerste avontuur zijn in de Premier League. Daarvoor speelde hij ook voor RE Virton, Club Brugge, PSG, Borussia Dortmund, Trabzonspor en Lille. Vooral in Brugge en Parijs kende hij veel succes.

Het is nu afwachten waar de Belgische international zijn handtekening zet. Met Meunier zou Hull alvast een ervaren kracht aan boord halen met leiderschapskwaliteiten. Zaken die in de Premier League zeker van pas komen.



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