"Groepsfase was maar een opwarming": Senegal waarschuwt België

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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"Groepsfase was maar een opwarming": Senegal waarschuwt België
Foto: © photonews

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België zal het opnemen tegen Senegal in de zestiende finales van het WK. Het Afrikaanse land benadert onze Rode Duivels met veel respect, maar ook met de hoop om voor een stunt te zorgen en het avontuur voort te zetten.

Het nieuws is sinds vannacht officieel: België neemt het in de zestiende finales van het WK 2026 op tegen Senegal, op woensdag 1 juli in Seattle. De aftrap is bij ons om 22u00 Belgische tijd. Een loting die allesbehalve evident is voor de Rode Duivels.

Tegen het land dat de laatste Afrika Cup op het veld won maar die achteraf nog kwijtspeelde, en dat derde werd in een erg moeilijke groep met Frankrijk en Noorwegen. In beide wedstrijden liet de Afrikaanse ploeg heel wat moois zien, om daarna ook Irak stevig aan te pakken, al speelde die tegenstander wel snel met een man minder.

Senegalese waarnemers hebben veel respect voor België

In België is waakzaamheid dus op zijn plaats, tegen wellicht de taaiste nummer drie uit de poules. Maar dat geldt ook in Senegal, waar de kracht van onze Rode Duivels nog altijd erkend wordt, ondanks de minder sprekende resultaten van de voorbije jaren.

"België heeft in het begin van dit WK niet aan alle verwachtingen van zijn supporters voldaan. Toch wacht de mannen van Pape Thiaw een echte klepper en zullen ze na een moeilijke groepsfase ook zelf de tanden moeten laten zien. Beide ploegen hebben met andere woorden iets te bewijzen", schrijft het lokale medium Wiwsport.

Hetzelfde geluid klinkt bij Galsenfoot: "De Afrikaanse kampioenen zullen nu hun niveau moeten optrekken tegen een België dat in de eerste ronde ongeslagen bleef en zijn groep won vóór Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland. De uitdaging wordt groot, maar Senegal heeft al getoond dat het kan reageren wanneer zijn toekomst in het toernooi bedreigd wordt."

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Een spectaculaire zestiende finale?

Dsport benadrukt dan weer dat België en Senegal in het zwaarste deel van het schema zitten. "Laat ons eerlijk zijn: de Lions zitten in het moeilijkste gedeelte van de tabel. Meteen dus een eerste clash tegen België, een ploeg die misschien niet meer zo competitief is als de halvefinalegeneratie van 2018 met Hazard, maar nog altijd individuele klasse heeft met spelers die het topniveau gewoon zijn, zoals De Bruyne, Doku of Lukaku."

Senenews rekent op spektakel. "De Lions de la Téranga nemen het op tegen België, in een affiche die een strijd van hoog niveau belooft tussen twee ambitieuze landen (...) Aan de overkant (nvdr: tegenover Senegal) staat een ervaren Belgische selectie, gedragen door meerdere spelers die uitkomen in de grootste Europese competities."

Senegal heeft een nieuwe stap gezet

Senegalese waarnemers benaderen de wedstrijd dus met veel respect voor onze nationale ploeg, maar ook met de hoop op een stunt die lang niet ondenkbaar is. "Deze fel bevochten kwalificatie bewijst dat het Senegalese voetbal mentaal een enorme stap heeft gezet. Ongeacht het scenario, het weer of de moeilijkheid van de groep: Senegal vindt altijd een manier om mee aan tafel te schuiven bij de groten."

"Nu de knock-outfase eraan komt, is de boodschap aan de rest van de wereld duidelijk: pas op voor de Lions, want de groepsfase was slechts een opwarming", waarschuwt Sunusport, ongetwijfeld het meest ambitieuze Senegalese medium in aanloop naar deze confrontatie.

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