Deze lijst maakt groot WK-voordeel van Rode Duivels bijzonder duidelijk

Tijdens het begin van de knock-outfase van dit WK 2026 zullen de reistijden van alle landenploegen ongetwijfeld een rol spelen. Op dat vlak zijn België en Mexico behoorlijk in het voordeel, in tegenstelling tot Senegal en vooral Paraguay.

Voor de Rode Duivels was het erg belangrijk om deze groep G op het WK 2026 als eerste af te sluiten. En dat om verschillende redenen.

In de eerste plaats om een derde uit een andere poule te loten. Dat bleek uiteindelijk Senegal te zijn: een tegenstander die lastiger te bespelen is dan gehoopt. Maar ook omdat België daardoor mogelijk opnieuw in Seattle kan spelen, de stad waar het zijn basiskamp heeft. Dat zou bovendien ook zo blijven als de Duivels zich plaatsen voor de achtste finales.

Een echt voordeel tegenover andere landen, die soms duizenden kilometers moeten afleggen voor hun zestiende finale. Voor sommige ploegen betekent dat zelfs een compleet andere tijdzone en een verplaatsing naar de andere kant van het land.

De Duivels zitten goed, Paraguay moet meer dan 4.000 kilometer vreten!

Dat geldt onder meer voor onze tegenstander Senegal, dat zijn basiskamp heeft opgeslagen in New Jersey. Zij moeten dus tot 3.800 kilometer afleggen — meer dan vijf uur vliegen — om in Seattle te geraken, terugvlucht niet meegerekend.

België is een van de twee enige landen dat geen vliegtuig hoeft te nemen voor zijn zestiende finale, samen met Mexico, dat in Mexico City tegen Ecuador speelt. De Ecuadorianen moeten op hun beurt tot 2.800 kilometer reizen.





Het record is voor Paraguay, dat 4.300 kilometer moet afleggen (een vlucht van meer dan zes uur!) tussen zijn basiskamp in San José (Californië) en het Gillette Stadium in Boston, waar het Duitsland treft. Zulke verplaatsingen wegen uiteraard door op het lichaam en zouden een echte rol kunnen spelen in het verdere verloop van het toernooi.