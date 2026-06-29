Dit is waarom Garcia geblesseerde Zeno Debast toch meenam naar het WK

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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Dit is waarom Garcia geblesseerde Zeno Debast toch meenam naar het WK
Foto: © photonews
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Hoewel Zeno Debast door een blessure nog geen minuut in actie kwam op het WK, was er voor bondscoach Rudi Garcia nooit twijfel om hem toch mee te nemen naar de Verenigde Staten. De verdediger van Sporting CP vervult immers een veel grotere rol dan alleen die van speler.

Garcia ziet Debast als één van de leiders van de nieuwe generatie Rode Duivels. Ondanks zijn jonge leeftijd is hij uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de groep en geniet hij veel respect bij zijn ploegmaats. Zijn aanwezigheid in de kleedkamer wordt dan ook als belangrijk beschouwd.

Ook op training blijft Debast een meerwaarde. Hoewel hij individueel revalideerde, is hij voortdurend betrokken bij de groep. Hij woont de tactische besprekingen bij en ondersteunt zijn ploegmaats tijdens de sessies en wedstrijden.

Daarnaast kijkt de technische staf ook verder dan dit WK alleen. Garcia wil de continuïteit binnen de nationale ploeg bewaren en Debast blijft, eens volledig fit, één van de hoekstenen van de defensie richting het EK 2028.

Debast is één van de bouwstenen van de nationale ploeg voor de toekomst

Dat Debast ondanks zijn blessure dicht bij de ploeg blijft, past bovendien in de groepsdynamiek die Garcia sinds zijn aanstelling probeert uit te bouwen. De bondscoach hecht veel belang aan verbondenheid en wil vermijden dat geblesseerde spelers zich geïsoleerd voelen.

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Ook al zal Debast wellicht een beperkte rol spelen op het veld tijdens dit WK, achter de schermen blijft hij een belangrijke pion. Voor Garcia is zijn aanwezigheid in de spelersgroep minstens even waardevol als wat hij normaal op het terrein brengt.

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