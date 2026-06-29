Garcia prijst hem, maar gebruikt hem niet: Rode Duivel wacht nog op eerste WK-minuten

Diego Moreira heeft op dit WK 2026 nog geen enkele minuut gespeeld. Terwijl sommigen verwachtten dat de Luikenaar speeltijd zou krijgen tegen Nieuw-Zeeland, was dat niet het geval.

Het is duidelijk dat Diego Moreira een speler is die enorm veel kan bijdragen bij de nationale ploeg. Hij is veelzijdig, kan op verschillende posities op de vleugels spelen en kan vooral offensief veel brengen.

Toch wordt de speler, van wie Rudi Garcia meermaals de veelzijdigheid en kwaliteiten prees, niet gebruikt door de Fransman. Hij lijkt een van de laatste keuzes van de bondscoach te zijn.

Diego Moreira zou tegen Senegal opnieuw op de bank kunnen blijven

Is dat een fout? Moeilijk te zeggen. Maar het is duidelijk dat Diego Moreira op dit WK 2026 zeker speeltijd zou verdienen. Zijn diepgang en technische kwaliteiten kunnen tegenstanders pijn doen.

Het lijkt nog altijd onwaarschijnlijk dat we hem tegen Senegal zullen zien. Rudi Garcia heeft duidelijk een hiërarchie in zijn hoofd. Aan de linkerkant van de verdediging gaan Timothy Castagne en Maxim De Cuyper duidelijk voor hem. Offensief staan profielen als Jérémy Doku en Leandro Trossard uiteraard boven hem in de pikorde.

Een plek veroveren wordt dus moeilijk voor de speler van Strasbourg. Tegen Senegal zou hij veel kunnen brengen als invaller, zeker als er verlengingen komen. Zijn snelheid kan dan een troef zijn.



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Het blijft best verrassend dat Rudi Garcia hem niet heeft laten spelen tegen Nieuw-Zeeland. Dat was misschien de match waarin het het meest waarschijnlijk leek dat hij enkele minuten zou krijgen, zeker in het slot, aangezien de score al ruim in het voordeel van België was.

De aftrap van de wedstrijd tussen België en Senegal is woensdag om 22u00. Die match wordt trouwens best speciaal voor iemand die dicht bij Diego Moreira staat: Amadou Onana. Geboren in Dakar en van Senegalese afkomst, zei de middenvelder vóór het WK in een video op het YouTube-kanaal van Just Riadh dat hij liever niet tegen Senegal wilde spelen.