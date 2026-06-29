Minuut 96 lapt het hem: Brazilië - Japan wordt een wel héél bittere pil om te slikken

Brazilië heeft zich weten te plaatsen voor de achtste finales op het WK voetbal. Zeker in de eerste helft leek het daar echter niet naar uit te gaan zien, maar in de tweede helft toonden ze zich met dank aan onder meer Vinicius Junior veel beter. De beslissing viel pas in minuut 97.

De eerste kansen waren voor Japan, maar ook Brazilië roerde zich in het eerste halfuur. Toen kon Sano op knappe wijze alsnog de 0-1 maken voor de Aziaten, waardoor er mogelijk een stunt in de maak was of kon zijn.

Temeer Brazilië zeker in de eerste helft heel weinig liet zien. Het kwam niet echt tot kansen en als ze al eens gevaarlijk waren, was er nog een sterke Suzuki in doel bij Japan. Het was echter vooral Brazilië dat zichzelf in de problemen bracht.

Brazilië komt op achterstand tegen Japan, maar zet het recht

Beter doen na de rust dan maar? Dat was de duidelijke boodschap van de Brazilianen. En ze hadden de boodschap begrepen. Casemiro wist van dichtbij de 1-1 tegen de touwen te krijgen met een rake kopslag, daarna verdiende een heerlijke actie van Vinicius Junior misschien wel meer dan een steekbal op de paal.

In de slotfase leken we meer op weg naar verlengingen dan naar een ploeg dat nog het verschil zou kunnen maken, maar in minuut 95 was het dan alsnog raak. Martinelli kon op aangeven van Bruno Guimaraes het verschil gaan maken voor de Brazilianen.

Beslissing valt pas diep in blessuretijd: Brazilië gaat door

Japan had al zijn creativiteit al naar de bank gehaald door de voorsprong gedurende een klein uur in de wedstrijd en kon in de laatste vijf minuten van in totaal zo'n elf minuten blessuretijd niet meer scoren. Een nieuwe kaakslag voor de Japanners, die op basis van de eerste helft meer hadden verdiend.





Brazilië mag op die manier alsnog naar New York voor de achtste finales van dit WK. Daarin kunnen ze het opnemen tegen Ivoorkust of Noorwegen op 5 juli. Voor Japan is het alweer niet gelukt om een wedstrijd in de knock-outs te winnen, nadat ze in alle vorige toernooien de laatste jaren ook al bittere pillen moesten slikken - denk ook maar aan de 3-2 tegen de Rode Duivels.