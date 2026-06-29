Peter Vandenbempt reageert op opvallende uitspraak van Amadou Onana

Voor Amadou Onana wordt de WK-wedstrijd tegen Senegal bijzonder beladen. De Rode Duivel werd geboren in Dakar en liet eerder verstaan dat hij liever niet tegen zijn geboorteland zou spelen. Toch twijfelt Peter Vandenbempt niet aan zijn inzet.

De Rode Duivels nemen het woensdagavond op tegen Senegal in de 1/16e finales van het WK. Niet de minste tegenstander maar zeker een haalbare kaart. Voor één Rode Duivel wordt de wedstrijd nog specialer.

Speciale wedstrijd voor Onana

Amadou Onana werd namelijk in Dakar, de hoofdstad van Senegal, geboren. Hij draagt naast de Belgische nationaliteit ook nog steeds die van Senegal. Het land ligt hem uiteraard nauw aan het hart. Enkele maanden geleden deed hij zelfs een straffe uitspraak.

In een podcast liet Onana verstaan dat hij écht niet tegen Senegal wou spelen. "Ik zou nog liever van Frankrijk verliezen", vertelde hij zelfs. Nu zijn thuisland ook echt de volgende tegenstander van de Rode Duivels is geworden, kaatst deze uitspraak natuurlijk terug.

Geen enkele supporter van onze nationale ploeg wil graag een speler op het veld die de wedstrijd niet met volle overtuiging speelt. Volgens Peter Vandenbempt is dat echter niets waar we ons zorgen om moeten maken.

Vandenbempt twijfelt niet aan Rode Duivel

"Ik mag ervan uitgaan dat Onana gewoon vol gas zal gaan voor de Rode Duivels", vertelde hij bij Sporza. "En als hij toch morele bezwaren zou hebben, dan kan hij zich afmelden voor deze wedstrijd. Dan zijn er nog anderen over."



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"Al twijfel ik daar niet aan. Ik denk niet dat Onana iets raars zal doen om zijn tweede vaderland een dienst te bewijzen. Daar geloof ik helemaal niet in. Hij wil zelf ook zo lang mogelijk op het WK blijven, denk ik", besluit de commentator.