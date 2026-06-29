Thibaut Courtois krijgt opvallende erkenning na groepsfase

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Thibaut Courtois krijgt opvallende erkenning na groepsfase
Foto: © photonews
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Volgens ESPN is Thibaut Courtois de beste doelman van de groepsfase van het WK 2026. Opnieuw een onderscheiding voor de keeper van Real Madrid, maar meteen ook geen al te geruststellend signaal voor de Rode Duivels, van wie men verwachtte dat ze deze drie wedstrijden zouden domineren.

Hoewel de Rode Duivels wel op de eerste plaats eindigden, voor Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland, kan je niet echt zeggen dat de manschappen van Rudi Garcia een sterke groepsfase hebben gespeeld op dit WK 2026.

In de eerste twee wedstrijden kon België vooral rekenen op zijn doelman, Thibaut Courtois. Het is dan ook niet verrassend dat hij de enige Duivel is die door het toonaangevende Amerikaanse sportmedium ESPN werd geselecteerd in het elftal van de groepsfase van dit WK 2026.

"België was niet goed, maar hij is gekozen omdat hij wellicht de beste ter wereld is; zonder de reddingen die hij maakte tegen Egypte en Iran zou België uit het toernooi liggen", schreef ESPN.

Thibaut Courtois, nog steeds de beste doelman ter wereld?

De defensie bestaat uit de ex-Genkie, de Colombiaan Daniel Muñoz, de Spanjaard Pau Cubarsí, de Nederlander Virgil van Dijk en de Spanjaard Marc Cucurella.


Het middenveld bestaat uit vier spelers: op de flanken de Fransman Michael Olise en de Braziliaan Vinícius Júnior, en centraal de Engelsman Declan Rice en de Braziliaan Bruno Guimarães. De aanval wordt, niet verrassend, gevormd door Lionel Messi en Kylian Mbappé.

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