Analyse Hoe parcours van Senegal doet denken aan ... België

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Hoe parcours van Senegal doet denken aan ... België
Foto: © photonews
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Senegal is in de groepsfase door het oog van de naald gekropen, in een groep die duidelijk sterker was dan die van België. Net als de Rode Duivels willen de Leeuwen van Teranga hun toernooi nu "echt" op gang trappen.

Wat was nu de "groep des doods" in de groepsfase van dit WK 2026? Je kan wijzen naar die van Engeland en Kroatië, twee landen die de voorbije grote toernooien vaak tot de laatste vier raakten, met ook nog een stevig Ghana erbij. Of naar die van Portugal en Colombia, waar DR Congo zijn mannetje stond en Oezbekistan allerminst als sparring partner fungeerde.

Maar groep I was misschien wel de zwaarste van allemaal: met Frankrijk, één van de topfavorieten voor de eindzege, Noorwegen als misschien wel de nummer 1 "dark horse", en de sportieve winnaar van de laatste Afrika Cup: Senegal. In die groep kon Irak logischerwijs alleen maar kruimels rapen (nul punten, één goal).

Senegal moest een (klein) mirakel realiseren

De volgorde van de wedstrijden dwong Senegal om meteen vol aan de bak te moeten: de Lions de la Teranga begonnen hun WK tegen de ogenschijnlijk onklopbare Franse armada, en domineerden Les Bleus zelfs iets langer dan een helft. Daarna volgde de Franse reactie en een fenomenale dubbele van Mbappé: dat bleek simpelweg niet te controleren.

Tegen Noorwegen stond Senegal dus al met de rug tegen de muur: er moest minstens een punt gepakt worden om nog te kunnen hopen de loterij van de derde plek te vermijden. Opnieuw moesten de zelfverklaarde Afrikaanse kampioenen uiteindelijk plooien voor een genie: Erling Haaland, die met twee goals na rust de Noorse zege bezegelde (3-2). Zes tegengoals in twee matchen, drie goals gemaakt: België is gewaarschuwd, woensdag in Seattle liggen er waarschijnlijk ruimtes en spektakel in het verschiet.



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Maar dat ongunstige doelsaldo zette Senegal ook in zijn laatste wedstrijd nog meer onder druk. Zelfs meer dan België. De Lions de la Teranga moesten niet alleen winnen, maar Irak ook absoluut verpletteren om niet te moeten vrezen voor uitschakeling. Ironisch genoeg volgden wij Senegal-Irak ook met ergens in het achterhoofd dat onze toekomstige tegenstander ons in het klassement van de beste derdes zou voorbijsteken bij een ruime zege.

Al snel werd duidelijk dat Senegal dat ook zou doen. Een goal na 4 minuten, een Iraakse rode kaart na 10 minuten: in die ideale omstandigheden maakte Senegal na rust brandhout en prikte het er uiteindelijk vijf binnen. Zo verzekerden ze zich van een plaats bij de beste derdes... en daar waren ze meteen ook één van de schrikwekkendste ploegen, wellicht samen met Ecuador.

Sadio Mané heeft zijn toernooi nog niet echt op gang getrapt

Net zoals België zal Senegal dus proberen een streep te trekken onder wat misliep in de groepsfase. Alleen stappen de Lions de achtste finales toch met minder twijfels in, gezien hun bijzonder zware loting - terwijl de Rode Duivels weliswaar niet verloren, maar het lastig hadden tegen tegenstanders van een lager kaliber.

Nog een gelijkenis tussen beide teams: Senegal heeft een speler in de rangen die enorm veel betekend heeft voor zijn land... maar die door zijn leeftijd en recente prestaties ook in vraag gesteld werd. Die speler is uiteraard Sadio Mané (34), goed voor 54 goals in 129 caps, maar hij vond in drie keer negentig minuten in de groepsfase niet de weg naar doel. De ex-ster van Liverpool en Bayern München is ver weg van zijn beste niveau, al komt hij wel van een vrij productief seizoen... in de Saudische hoogste klasse (10 goals en 6 assists in 25 matchen voor Al-Nassr).

Zoals zijn team wil Mané woensdag dus zijn toernooi echt lanceren. In dit soort grote wedstrijden komen spelers van zijn kaliber vaak bovendrijven, zoals toen hij in januari nog de enige Senegalese goal maakte in de halve finale van de Afrika Cup. België is gewaarschuwd: ook Sadio Mané wil bewijzen dat hij nog lang geen afgeschreven speler is.

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