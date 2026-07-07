Naar het voorbeeld van... Kaapverdië? Rudi Garcia krijgt tips over hoe Rode Duivels Spanje kunnen kloppen

De Rode Duivels kijken komende vrijdag Spanje in de ogen. De inzet is héél duidelijk: een plaats in de halve finale van het WK. Alexandre Teklak geeft Rudi Garcia enkele duidelijke tips om Lamine Yamal en landgenoten opzij te zetten.

Spanje behoort tot de succesvolste teams van de voorbije jaren. La Roja kroonde zich tot wereldkampioen in 2010 én pakte de Europese titel in 2008, 2021 en 2024. In 2023 pakten de roodhemden tussendoor nog even de eindwinst in de Nations League mee.

Ook op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico lieten de Spanjaarden zich niet verrassen. La Roja eindigde als groepswinnaar in een groep met Kaapverdië, Uruguay en Saoedi-Arabië. In de achtste finales kreeg Oostenrijk een pak voor de broek, terwijl in de kwartfinales Portugal naar huis werd gestuurd.

Spanje slikte nog géén enkel tegendoelpunt op het WK

Minstens even opvallend: Spanje slikte op het WK nog geen enkel tegendoelpunt én vond zelf al negen keer de weg naar de touwen. Het is dus een understatement om te zeggen dat de Rode Duivels komende vrijdag voor een héél zware opdracht staan.

"Spanje is een ploeg die de belichaming van balbezit is", analyseert Alexandre Teklak onze volgende tegenstander in La Dernière Heure. "Dat combineren de Spanjaarden met een weloverwogen speelstijl én een enorme winnaarsmentaliteit. België is vrijdag de underdog."

De Rode Duivels hebben niets te verliezen tegen Spanje. Integendeel: we hebben alles te winnen

En dat is volgens de voormalige verdediger van onder meer Sporting Charleroi en RAAL La Louvière hét grote voordeel van de Rode Duivels. "We kunnen de wedstrijd vrijuit spelen. De Rode Duivels hebben niets te verliezen. Integendeel: we hebben alles te winnen."



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Teklak komt met een tip voor Rudi Garcia op de proppen. "Het wordt zaak om de defensie héél compact te houden én vervolgens de omschakelingen te benutten. En in dat laatste zijn we héél sterk."

Kaapverdië als voorbeeld

"Misschien moeten we ons een beetje spiegelen aan Kaapverdië?", besluit Teklak. "Het is geen schande om te accepteren dat we lange tijd geen balbezit hebben. Heb je gezien hoe Kaapverdië Spanje amper een kans gunde door hun flanken af te zetten én het centrum compact te houden? Dat moet een bron van inspiratie zijn voor de Rode Duivels."

