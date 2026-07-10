Het plan Garcia? Geen enkel land deed ooit straffer dan Rode Duivels op dit punt

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Het plan Garcia? Geen enkel land deed ooit straffer dan Rode Duivels op dit punt
Foto: © photonews
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Als er één zekerheid is, dan is dat er bij Rudi Garcia echt niet zoveel zeker is. Het is niet anders op dit moment als het gaat over de opstellingen en de wissels van de Rode Duivels op het WK 2026. Al heeft dat ook een stevige keerzijde van de medaille in de goede zin.

Rudi Garcia heeft dit toernooi al een paar keer weten te verrassen met zijn basisploeg én met zijn wissels. Tot dusver heeft het ook altijd goed uitgepakt, dus we kunnen alleen maar hopen dat het ook tegen Spanje allemaal naar wens zal verlopen.

De voorbije wedstrijden viel in ieder geval al op dat de bank zich heel sterk toont voor de Rode Duivels. Meer zelfs: de Belgen doen dingen dat andere teams op dit WK hun niet voordoen. Meer zelfs: de Belgen schrijven geschiedenis.

Niemand doet straffer dan de Belgen

In de wedstrijden tegen Egypte, Nieuw-Zeeland, Senegal en de Verenigde Staten werd in totaal dertien keer gescoord. En het is opvallend hoe vaak er een speler die van de bank kwam een voet had in het doelpunt met een goal en/of assist.

Alles samen zitten de Belgen momenteel al aan negen goals waarbij een invaller een voet in het doelpunt had. Dat zijn heel straffe cijfers. Geen enkel team deed ooit al beter. Op dit WK was er met Senegal (een voet in zeven goals van de invallers) wel nog een team dat bovenaan het lijstje staat.

Rode Duivels staan al op negen doelpunten met een voet voor een invaller

Duitsland op het WK 2014 in Brazilië - met onder meer de 7-1 op dat WK tegen het thuisland - zorgde voor voeten in acht doelpunten en in het verleden waren er ook nog Kameroen op het WK 1990 en Nederland in 2014 die het goed deden op dat front.

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Maken de Belgen er vrijdagavond nog tien of meer van? Dat zal moeten blijken. Ook andere landen kunnen natuurlijk nog een paar wedstrijden gaan werken aan hun statistieken en op die manier nog proberen de Belgen van de troon stoten.

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