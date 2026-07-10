Koning Filip windt er geen doekjes om voor kwartfinale Rode Duivels: “Jullie moeten winnen”

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Koning Filip windt er geen doekjes om voor kwartfinale Rode Duivels: “Jullie moeten winnen”
Foto: © photonews

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Koning Filip heeft de Rode Duivels een dag voor hun kwartfinale tegen Spanje een bezoek gebracht. De vorst schoof mee aan tafel tijdens het avondeten, sprak de spelersgroep toe en maakte duidelijk wat hij vrijdagavond verwacht: een plaats in de halve finales.

De timing van het bezoek was niet toevallig. België staat vrijdagavond voor een van de zwaarste opdrachten van het toernooi. Spanje geldt als een van de favorieten voor de eindzege, maar de Rode Duivels hopen na hun sterke prestatie tegen de Verenigde Staten er opnieuw te staan.

Koning Filip op bezoek bij de Duivels

Koning Filip at samen met de spelers en de staf en kreeg ook een door iedereen gesigneerd shirt overhandigd. Daarna richtte hij zich rechtstreeks tot de groep.

"Een paar dagen geleden heb ik de wedstrijd samen met mijn dochter gekeken. We zijn tot 2u 's nachts opgebleven om naar jullie te kijken. Het was magnifiek", vertelde hij.

De koning hield het vervolgens niet bij complimenten. "Ik heb één boodschap: morgen moeten jullie winnen! Maar dat zal ook gebeuren. Het hangt van jullie af." Dank jullie wel."

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Frankrijk wacht mogelijk in halve finale

Voor België ligt er veel op het spel. Bij winst tegen Spanje volgt een plaats bij de laatste vier van het WK. Daar wacht Frankrijk, dat donderdagavond met 2-0 te sterk was voor Marokko.

De Rode Duivels weten dus perfect wat er na Spanje kan volgen. Eerst moet de ploeg van Rudi Garcia echter voorbij een tegenstander die op dit toernooi bijzonder overtuigend voor de dag kwam.

Het bezoek van de koning moest de groep nog een extra duwtje in de rug geven. Dat hij zelf tot diep in de nacht naar de wedstrijd keek, werd zichtbaar gewaardeerd binnen de selectie. Vrijdag wordt het extra speciaal, want dan zal hij ook in het stadion aanwezig zijn. De aanwezigheid van koning Filip in het stadion moet de Duivels vrijdag nog wat extra vertrouwen geven.

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