Na schermutseling in buurt van groot scherm: avondklok na België - Spanje

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Na schermutseling in buurt van groot scherm: avondklok na België - Spanje
Foto: © photonews
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Voetbal is een raar spelletje van 90 minuten en aan het einde winnen de Duitsers. Dat laatste zal op dit WK alvast niet gebeuren. Maar af en toe worden er ook al eens spelletjes gespeeld naast het veld. Zo ook in Wetteren, waar er dagenlang onzekerheid was.

De wedstrijd tussen de Rode Duivels en de Verenigde Staten heeft zijn impact gehad op de gemeente Wetteren. Aanvankelijk was er door het late aanvangsuur (2 uur ’s nachts) geen vergunning gegeven voor deze wedstrijd, maar die kwam er toe op de markt van Wetteren ter hoogte van Markt 17.

Er mocht vooraf en nadien geen DJ draaien – een gemis, gezien de kwaliteiten van DJ Ruby, alias van een ingeweken West-Vlamingen in het pittoreske Westrem. En er waren nog wat andere voorzorgsmaatregelen genomen. “Het was een ongebruikelijk uur, maar er was heel veel goede sfeer”, aldus Pieter-Jan Van Der Gucht van Markt 17 tegen TV Oost.

Once in a lifetime-gebeuren, maar …

“Daarvoor doen we het. Er waren mensen die heel discreet tussen de massa lopen om te kijken of er geen overdaad is van het een of ander. We hebben een twintigtal personeelsleden ingeschakeld om alles in goede banen te leiden.”

Ook burgemeester Albert De Geyter (Samen voor Wetteren) sprak over een ‘once in a lifetime’-gebeuren. “We zijn heel blij met deze opkomst en dat iedereen enthousiast is.” Na de wedstrijd liep het op de Markt van Wetteren wel nog even uit de hand, al had dat niets te maken met het groot scherm an sich.

Tielemans Youri

Een bijzonder grote politiemacht – met ook versterking van de federale politie, politiehonden, anonieme wagens en combi’s uit de regio’s Rhode-Schelde en Berlare-Zele – kwam rond vier uur de markt opgestoven na een handgemeen tussen een paar mensen. Zij verzochten de fans om het marktplein te verlaten om erger te voorkomen.

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Avondklok in Wetteren

“Ik begin mijn geduld te verliezen”, aldus De Geyter toen al midden in de nacht. Een kort nachtje slapen later besloot hij prompt om te beslissen dat de horeca op de markt na de wedstrijd tegen Spanje om half één al zou moeten sluiten. Wat meteen op bijzonder veel kritiek kwam te staan.

Waarop er een nieuwe maatregel werd uitgevaardigd: feesten mag, maar er is een avondklok om drie uur ’s nachts. Dan moet alle horeca op het grondgebied Wetteren dicht zijn en moet iedereen dus naar huis. Alsof de coronatijd terug is … Voor de volledigheid: vanaf 18 uur kan er deze keer wél gedanst worden in aanloop naar het duel en ook in andere cafés in Wetteren (Lemon Bar aan het Station, Café Eeminck in de Eeminckstraat, het Boerenparlement in de Varekouter in Massemen, Café Tonneke op de Massemsesteenweg, …) kan u (tot drie uur dan toch) genieten van vertier, bier en hopelijk goed voetbal.

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