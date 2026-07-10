Romelu Lukaku geeft aan hoe hij omgaat met zijn statuut als invaller: "Het zou zelfdestructief zijn"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Los Angeles
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Romelu Lukaku geeft aan hoe hij omgaat met zijn statuut als invaller: "Het zou zelfdestructief zijn"
Foto: © photonews

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Romelu Lukaku zal ook in de kwartfinale tegen Spanje niet aan de aftrap verschijnen. Big Rom heeft zich daar echter al maanden bij neergelegd. Sterker nog: bondscoach Rudi Garcia maakte zijn plannen al in april duidelijk, waardoor Lukaku zich bewust voorbereidde op zijn rol als superinvaller.

Die aanpak werpt voorlopig zijn vruchten af. Lukaku is op dit WK bijzonder efficiënt. Hij hoeft geen negentig minuten te spelen om het verschil te maken en brengt telkens opnieuw extra kracht, ervaring en diepgang wanneer hij invalt. Ook tegen Spanje lijkt dat opnieuw het plan te worden.

Met het hoofd spelen

"De coach heeft in april al met mij gesproken", vertelde Lukaku op de persconferentie. "Hij zei dat ik me moest voorbereiden op een bepaalde rol binnen deze ploeg. Sindsdien werk ik daar ook naartoe. Het zou zelfdestructief zijn om elke wedstrijd koste wat het kost te willen starten. Voor mij is dit momenteel de beste situatie. Je moet ook met je hoofd spelen."

De spits benadrukte dat zijn eigen situatie volledig ondergeschikt is aan het ploegbelang. "Voor mij draait het nooit om het individu, maar altijd om het team. Ik probeer klaar te zijn wanneer de coach mij nodig heeft. Op training werk ik veel afwerkingsoefeningen af en mijn ploegmaats helpen me daarbij ook in de één-tegen-éénsituaties."

De perfecte wedstrijd spelen

Vrijdag wacht met Spanje wellicht de zwaarste opdracht van het toernooi. Lukaku ziet gelijkenissen met de legendarische kwartfinale tegen Brazilië in 2018, maar beseft dat de Spanjaarden een heel ander type tegenstander zijn. "Ze spelen al sinds 2008 een heel herkenbare stijl, met veel balbezit en totaalvoetbal. Om hen uit te schakelen moet je de perfecte wedstrijd spelen. Maar wij hebben ook kwaliteiten waarmee we het hen moeilijk kunnen maken."

Toch straalt de aanvaller vooral vertrouwen uit. "Als je zo ver geraakt op een WK, waarom zou je dan denken aan naar huis gaan? Voor veel jongens is dit het moment om die volgende stap te zetten. Als je ver wil raken op een wereldkampioenschap, moet je dit soort wedstrijden spelen."

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Ook Rudi Garcia liet zich nog uit over zijn ervaren spits. "Het wordt moeilijk om ergens ter wereld een andere Romelu Lukaku te vinden", zei de bondscoach. 
 

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