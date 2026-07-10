Rudi Garcia kan er niet mee lachen: "We spreken er na het toernooi over"

Rudi Garcia was daags voor de kwartfinale tegen Spanje niet alleen bezig met het sportieve. De bondscoach kreeg ook vragen over de situatie van Zeno Debast, nadat Sporting Lissabon zich de voorbije dagen mengde in het dossier van de verdediger.

Garcia maakte meteen duidelijk dat hij zich niet wilde laten meeslepen in de discussie. Wel liet hij verstaan dat hij niet opgezet is met de inmenging van de Portugese topclub, die haar speler liever niet te veel risico ziet nemen.

"Zeno kan perfect spelen", klonk het kort maar krachtig op de persconferentie. Daarmee maakte Garcia meteen duidelijk dat de fysieke toestand van Debast geen enkel probleem vormt voor de Rode Duivels.

Veel meer wilde de Fransman daar voorlopig niet over kwijt. "Daar ga ik vandaag niet over uitwijden", antwoordde hij toen hij verder naar de kwestie werd gevraagd.

Op 20 juli praten we verder

Garcia gaf wel aan dat het verhaal voor hem nog niet afgesloten is. Met een veelzeggende glimlach stuurde hij alvast een duidelijke boodschap richting Sporting. "We zullen het er na het toernooi nog over hebben... op 20 juli", zei hij met een knipoog.

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De bondscoach wil alle aandacht voorlopig volledig op de kwartfinale tegen Spanje houden. Achter de schermen lijkt de tussenkomst van Sporting Lissabon echter niet in goede aarde te zijn gevallen bij de Belgische staf.