📷 FOTO: Lukaku en De Bruyne in tranen: familie biedt troost aan aangeslagen Rode Duivels na WK-exit

De uitschakeling tegen Spanje kwam bijzonder hard aan bij de Rode Duivels. Na het laatste fluitsignaal zochten de Belgische internationals dan ook meteen steun bij hun familie en geliefden in de tribunes.

Romelu Lukaku kon zijn emoties niet langer bedwingen. De topschutter aller tijden van België barstte in tranen uit toen hij zijn broer Jordan in de armen sloot, een extra beladen moment na het moeilijke jaar dat de familie beleefde.

Ook Kevin De Bruyne was zichtbaar aangeslagen na de uitschakeling. Zijn vrouw Michèle en hun drie kinderen boden de aanvoerder de troost die hij op dat moment nodig had.

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Hans Vanaken vond op zijn beurt steun bij zijn gezin. Dochtertje Romée vloog haar papa meteen om de hals, terwijl zijn vrouw Lauren hem met een glimlach probeerde op te beuren.

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Pijnlijke taferelen na een mooi WK-avontuur, maar ook beelden die tonen hoe belangrijk familie is op de moeilijkste momenten in het voetbal.

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© photonews