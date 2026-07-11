Youri Tielemans gefrustreerd door blessure, maar ook trots: "Veel spelers moe of opgebrand"

België strandt in de kwartfinales van het WK na een 2-1-nederlaag tegen Spanje. Youri Tielemans maakte een dik uur na de match het bilan op van dit toernooi en sprak over zijn blessure in de opwarming, waardoor hij niet kon spelen tegen Spanje.

Het mooie avontuur van de Rode Duivels is gestrand aan de poorten van de laatste vier. Na de 2-1-nederlaag tegen Spanje op vrijdagavond in de kwartfinale van het WK 2026 verlaat België het toernooi met een enorm gevoel van frustratie. Tegen een van de grote favorieten geloofden de mannen van Rudi Garcia even in een stunt, maar ze betaalden cash twee slecht verwerkte tweede ballen.

Fabian Ruiz zette Spanje op voorsprong. Charles De Ketelaere maakte gelijk voor België en werd zo de eerste speler die in dit WK kon scoren tegen La Roja. Beide Spaanse goals kwamen er na tweede ballen die niet goed werden aangepakt. Mikel Merino maakte het kwalificatiedoelpunt in de 88e minuut, amper twee minuten nadat hij was ingevallen.

De avond werd ook gekenmerkt door de forfait van Youri Tielemans op het allerlaatste moment. De middenvelder zou starten, maar een blessure tijdens de opwarming dwong hem om vlak voor de aftrap af te haken. Een afwezigheid die woog in een match waarin België op het middenveld soms frisheid miste.

Het forfait van Tielemans

Tielemans blikte terug op de match. "Helaas, als je lichaam stop zegt, kan je niet forceren. We zijn professionele atleten, we proberen alles te geven. Vandaag zag je dat er veel spelers moe of opgebrand waren. Dat heeft ons niet geholpen, maar toch hebben we alles gegeven. De spelers die op het veld stonden, hebben alles gegeven. Chapeau voor iedereen, en hier stopt het helaas."

Gebrek aan geluk?

"We hebben weerwerk geboden met onze wapens, maar vandaag was er meer nodig. Zij hebben dat tikkeltje geluk door twee keer te scoren. De counters vielen hun kant op, en bij die tweede ballen zaten we net iets te laag. Dat is een gebrek aan frisheid: je voelde dat we moe waren."



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"Dat heeft ons veel gekost. Ik ben heel trots op de ploeg, iedereen heeft alles gegeven. Ik hoop dat het land trots is op ons. We hebben geprobeerd om tot het einde te gaan, maar het was niet genoeg."

Ondanks de uitschakeling verlaten de Rode Duivels het WK met opgeheven hoofd. Na een moeilijke start van het toernooi hadden ze de situatie nog kunnen omkeren om de kwartfinales te halen, onder meer dankzij hun indrukwekkende remonte tegen Senegal.