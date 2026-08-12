Bocht van 180 graden: Nederland kiest voor opvallende naam

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Roberto Martinez is nadrukkelijk in beeld om de nieuwe bondscoach van Nederland te worden. De voormalige bondscoach van België en Portugal kan daarmee voor een historische keuze zorgen bij Oranje, want al bijna vijftig jaar werd de nationale ploeg niet meer geleid door een buitenlandse trainer.