KNVB trekt harde lijn rond Infantino en legt opvallend plan op tafel

De KNVB trekt openlijk het vertrouwen in FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. De Nederlandse voetbalbond vindt dat de wereldvoetbalbond vanaf 2027 nieuw leiderschap nodig heeft en kiest daarmee opvallend duidelijk positie in een debat dat steeds breder wordt. De kritiek op Infantino nam de voorbije maanden sterk toe en steeds meer federaties spreken zich uit over zijn toekomst.

De KNVB steunde Infantino bij de vorige presidentsverkiezing nog, maar benadrukt dat die steun nooit onvoorwaardelijk was. Nederland verwachtte vooruitgang op drie vlakken: goed bestuur, mensenrechten en duurzaamheid, en betere internationale samenwerking. Volgens de bond is daar te weinig van terechtgekomen.

Het vertrouwen is volgens de KNVB inmiddels volledig verdwenen. De federatie wijst daarbij vooral op de machtsconcentratie rond de voorzitter en op de beperkte scheiding tussen Infantino zelf en de FIFA-organisatie. Dat schreef de Nederlandse voetbalbond in een statement.

KNVB wil veel meer veranderen dan alleen de voorzitter

Een belangrijk breekpunt was de gang van zaken rond het inmiddels ingetrokken FIFA Forward Enterprise-voorstel. Dat het voorstel uiteindelijk werd teruggetrokken, noemt de KNVB noodzakelijk, maar niet voldoende om het verloren vertrouwen te herstellen.

De Nederlandse bond heeft zijn standpunt inmiddels ook gedeeld met UEFA-voorzitter Aleksander Čeferin. Tegelijk maakt de KNVB duidelijk dat de discussie niet alleen over Infantino mag gaan. Volgens Nederland moet er fundamenteel worden nagedacht over de manier waarop FIFA wordt bestuurd.

De bond wil een duidelijkere verdeling van de macht tussen de FIFA-voorzitter, de FIFA Council, het Congres en de secretaris-generaal. De voorzitter moet vooral vertegenwoordigen en verbinden, terwijl de Council bestuurt en toezicht houdt. Het Congres moet beslissingen nemen en de secretaris-generaal moet de organisatie leiden.





Daarnaast pleit de KNVB voor meer transparantie, onafhankelijk toezicht en meer ruimte voor tegengeluid. Ook wordt gedacht aan een sterkere en representatievere FIFA Council en zelfs aan een FIFA Youth Council, zodat jongere generaties een vaste stem krijgen binnen de wereldvoetbalbond.

Mensenrechten, geld en internationale samenwerking

De KNVB wil ook dat mensenrechten en duurzaamheid structureel worden meegenomen in FIFA-besluiten. Dat moet niet alleen gelden bij commerciële keuzes, maar ook bij de toewijzing van WK’s.

Verder moet FIFA volgens Nederland meer doen tegen racisme en discriminatie en sterker investeren in jeugdvoetbal en de ontwikkeling van vrouwen en meisjes. De bond stelt zelfs een mondiale gedragscode voor, gebaseerd op waarden als gelijkheid, eerlijkheid, integriteit, respect en sportiviteit.

Ook financieel wil de KNVB een duidelijke koerswijziging. Nederland wil toewerken naar een situatie waarin tot 90 procent van de beschikbare FIFA-inkomsten opnieuw in het voetbal wordt geïnvesteerd.

Dat geld zou transparant terecht moeten komen bij onder meer jeugdopleidingen, vrouwenvoetbal, trainers, scheidsrechters, infrastructuur en de ontwikkeling van nationale bonden. Tegelijk wil de KNVB dat landen meer kennis en expertise met elkaar delen.

Tot slot stelt Nederland voor om een internationale voetbaltop te organiseren over de toekomst van FIFA. Amsterdam wordt daarbij genoemd als mogelijke locatie. Voor de KNVB mag de presidentsverkiezing van 2027 dus niet alleen draaien om de vraag wie Infantino opvolgt. Eerst moet volgens Nederland worden bepaald welke FIFA de voetbalwereld nodig heeft. Pas daarna moet gezocht worden naar het leiderschap dat daarbij past.