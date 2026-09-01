Kassa kassa: Rode Duivels leveren in zotte zomer 300 miljoen euro op

Belgische spelers zijn deze zomer bijzonder gegeerd op de transfermarkt. Waar Braziliaanse, Franse, Spaanse en Engelse talenten doorgaans de hoogste bedragen opleveren, zetten ook Belgische profielen almaar vaker de stap naar Europese topclubs. De Premier League, Serie A en Bundesliga haalden al meerdere landgenoten binnen, en de teller loopt stevig op.

De duurste Belgische transfer van de zomer komt op naam van Matias Fernandez-Pardo. De 21-jarige flankaanvaller van Lille staat voor een overgang naar Newcastle United, dat naar verluidt 60 miljoen euro betaalt. Fernandez-Pardo is al in Engeland voor zijn medische testen en maakt zo de overstap naar de Premier League.

Ook Diego Moreira zet een forse stap vooruit. De aanvaller verlaat Strasbourg voor AC Milan, dat 50 miljoen euro op tafel legt. Via bonussen kan dat bedrag nog met 10 miljoen euro oplopen. Samen vertegenwoordigen Fernandez-Pardo en Moreira dus al meer dan 100 miljoen euro aan transfersommen.

Malick Fofana kan de 'bank' nog extra spijzen

Engelse clubs blijven nadrukkelijk naar Belgische spelers kijken. Youri Tielemans ruilde Aston Villa al in voor Manchester United in een deal van 40 miljoen euro. Malick Fofana kan mogelijk de volgende Rode Duivel worden die naar Engeland trekt.

De flankspeler lijkt deze zomer op weg naar de uitgang bij Lyon. Volgens L'Equipe en RMC Sport is Arsenal momenteel de voornaamste kandidaat om hem binnen te halen. Lyon zou pas willen meewerken vanaf een bedrag van minstens 35 miljoen euro. Een akkoord is er nog niet, maar Fofana kan na Fernandez-Pardo en Tielemans de volgende Belg worden bij een Engelse grootmacht.

Belgische jonkies leveren miljoenen op

Niet alleen gevestigde namen trekken grote bedragen aan. Nathan De Cat verliet Anderlecht op zijn achttiende voor Hoffenheim, dat 18,5 miljoen euro betaalde. Liverpool ging nog verder voor de eveneens 18-jarige Lucca Brughmans: zijn transfer kostte de Engelse topclub 35 miljoen euro.





Jesse Bisiwu maakte de overstap van Club NXT naar FC Barcelona voor 10 miljoen euro. Mika Godts koos dan weer voor Paris Saint-Germain na zijn vertrek bij Ajax. Die transfer wordt geraamd op 45 miljoen euro.

Er gaat wel héél veel geld om voor de Rode Duivels

Ook in Italië werd een Belgische deal afgerond. Arthur Theate keerde voor 17 miljoen euro terug naar Bologna. Wanneer de transfers van Fernandez-Pardo, Moreira, Tielemans, Brughmans, De Cat, Godts, Bisiwu en Theate worden samengeteld, komt het totaal uit op 275,5 miljoen euro. Daar zijn de mogelijke bonussen voor Moreira nog niet bij inbegrepen.

Als Malick Fofana Lyon alsnog voor minstens 35 miljoen euro verlaat, gaat de gezamenlijke transfersom over de kaap van 300 miljoen euro. Enkel voor de genoemde Rode Duivels ligt het totaal al boven 230 miljoen euro, of 265 miljoen euro als Fofana eveneens vertrekt.

Van ervaren internationals tot jonge talenten van amper 18 jaar: Belgische spelers liggen deze zomer duidelijk goed in de markt. Newcastle United, AC Milan, Manchester United, Liverpool, Hoffenheim, Paris Saint-Germain, FC Barcelona en Bologna haalden al een Belg in huis. Arsenal kan zich binnenkort mogelijk bij dat rijtje voegen.