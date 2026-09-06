Kompany en Bayern krijgen enorme dreun van promovendus: indrukwekkende reeks spat uiteen

Bayern München is zaterdagavond tegen zijn eerste puntenverlies van het seizoen aangelopen. De Duitse landskampioen bleef op bezoek bij promovendus Schalke 04 steken op een 0-0-gelijkspel. Daarmee kwam er ook een einde aan een indrukwekkende reeks van 59 opeenvolgende competitieve wedstrijden waarin Bayern minstens één keer had gescoord. Vincent Kompany zag echter ook voldoende positieve elementen.

De Belgische trainer had ervoor gekozen om Harry Kane en Michael Olise op de bank te laten beginnen. Ook Jamal Musiala startte als invaller, al maakte hij in de tweede helft wel zijn eerste minuten van het seizoen. Bayern had veel balbezit, maar slaagde er voor de rust onvoldoende in om Schalke echt uit verband te spelen.

Luis Díaz kreeg de grootste kans van de eerste helft, maar liet een uitstekende mogelijkheid liggen oog in oog met Loris Karius. Na de pauze kreeg de Colombiaan opnieuw een grote kans, terwijl ook Kane, Olise en Musiala voor meer dreiging zorgden.

Karius groeide uiteindelijk uit tot de grote held van Schalke. De doelman pakte onder meer een gevaarlijke poging van Kane in de slotfase. Schalke hield daardoor voor het eerst dit seizoen de nul en bezorgde Bayern een verrassende misstap.

Kompany wijst naar gemiste kansen

Kompany wilde na afloop niet te zwaar tillen aan het puntenverlies, maar was wel duidelijk over wat er ontbrak bij zijn ploeg.

"Elke wedstrijd heeft zijn eigen verhaal. Vandaag was het verhaal helaas dat we niet konden scoren", stelde de Bayern-coach. Tegelijkertijd wilde hij de prestatie van Schalke benadrukken. "Dat doet niets af aan hun prestatie. Ze hebben echt hard gevochten en de ruimtes goed dichtgelopen."



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Volgens Kompany lag het probleem dan ook niet zozeer bij het aantal kansen dat Bayern creëerde. "We hadden onze momenten en creëerden grote kansen. Als je tegen zo'n compacte en agressieve ploeg speelt, moet je je kansen benutten."

De trainer zag zelfs verschillende zaken die hem tevreden konden stemmen. "Ons counterpressing was vandaag uitstekend. We hebben geen kansen weggegeven en creëerden veel grote mogelijkheden tegen een compacte verdediging."

Dat Bayern uiteindelijk niet scoorde, veranderde uiteraard alles aan zijn beoordeling van de wedstrijd. "Bij Bayern kan je alleen tevreden zijn als je wint", gaf Kompany toe.

"Volgende keer moeten we scoren"

De Belgische coach wilde bovendien niets afdoen aan de manier waarop Schalke voor de dag kwam. De promovendus verdedigde bijzonder gedisciplineerd en hield Bayern lange tijd ver weg van het doel.

"Proficiat aan Schalke. Ze hebben echt hard gevochten voor dat punt", aldus Kompany. "Wij hadden onze momenten en creëerden grote kansen. We hadden deze wedstrijd kunnen winnen, maar zij hebben het ons moeilijk gemaakt."

De conclusie van Kompany was dan ook eenvoudig: Bayern moet vooral efficiënter worden. "De volgende keer moeten we onze doelpunten maken."

Voor Bayern betekent de 0-0 bovendien het einde van een bijzonder lange reeks. De ploeg van Kompany had in 59 opeenvolgende competitieve wedstrijden minstens één keer gescoord. Ook de reeks van 67 speeldagen waarin Bayern na afloop bovenaan de Bundesliga stond, kwam ten einde.

Schalke mag het gelijkspel ondertussen vieren als een overwinning. De promovendus pakte zijn eerste punt van het seizoen en hield meteen de regerende kampioen van het scoren. Voor Kompany wacht donderdag alweer een nieuwe test, wanneer Bodø/Glimt op bezoek komt in de Champions League.

Ik heb de quotes bewust iets meer als leidraad voor het verhaal gebruikt: Kompany geeft Schalke krediet, maar maakt tegelijk duidelijk dat hij ondanks de 0-0 ook positieve zaken zag bij Bayern.