Zakaria El Ouahdi beleeft debuut in mineur bij HSV Hamburg

Hamburger SV heeft zondagmiddag een bijzonder zware tik geïncasseerd in de Bundesliga. Op bezoek bij FSV Mainz ging de ploeg met 0-5 onderuit. Daardoor staat HSV na twee speeldagen helemaal onderaan het klassement, zonder punten en met een bijzonder pijnlijke nederlaag op zak.

De wedstrijd begon nochtans met de nodige Belgische en Belgische-competitiegetinte namen in de basis. Sebastiaan Bornauw startte centraal achterin, terwijl ook Zakaria El Ouahdi meteen aan de aftrap stond. Voor de voormalige speler van KRC Genk was het zijn officiële debuut bij Hamburger SV, amper enkele dagen nadat zijn transfer naar Duitsland werd afgerond.

Ook Jordan Torunarigha, die in het verleden voor KAA Gent speelde, begon aan de wedstrijd. Vooraan kreeg Terem Moffi, ex-KV Kortrijk, eveneens een basisplaats.

Mainz slaat al voor de rust toe

HSV kreeg snel door dat het een bijzonder moeilijke namiddag zou worden. Sheraldo Becker opende na negentien minuten de score voor Mainz. De thuisploeg hield daarna de controle en verdubbelde vlak voor de rust de voorsprong via Phillipp Mwene.

Met een 0-2-achterstand moest Hamburger SV na de pauze dringend reageren, maar het tegenovergestelde gebeurde. Amper drie minuten na de hervatting maakte Phillip Tietz er al 0-3 van. Daarmee werd de opdracht voor de bezoekers zo goed als onmogelijk.

HSV vond geen manier meer om de wedstrijd nog enigszins naar zich toe te trekken. Mainz bleef gevaarlijk en kreeg ruimte om verder uit te lopen.





Debuut El Ouahdi eindigt in zware nederlaag

In de slotfase werd de uitslag nog pijnlijker. Tietz maakte in minuut 83 zijn tweede van de namiddag en zette zo de 0-4 op het bord. In de blessuretijd deed Ransford-Yeboah Königsdörffer er zelfs nog een vijfde treffer bovenop.

Voor El Ouahdi werd zijn eerste optreden in het shirt van Hamburger SV zo eentje om snel te vergeten. De rechtsachter kwam nochtans met vertrouwen over van Racing Genk, maar belandde meteen in een ploeg die defensief volledig uit elkaar werd gespeeld.

Na twee speeldagen staat HSV nu alleen laatste in de Bundesliga. De club moet zich snel herpakken, want een 0-5-nederlaag zo vroeg in het seizoen zorgt meteen voor extra druk.