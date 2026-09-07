🎥 Rode Duivel laat zich (met onder meer doelpunt) meteen opmerken bij nieuwe ploeg

Lucas Stassin heeft zich meteen laten opmerken bij Sevilla. De Belgische spits, die pas in de sloturen van de transferperiode naar Andalusië verhuisde, scoorde zondag bij zijn debuut op het veld van Espanyol. Zijn treffer leek Sevilla zelfs de zege te bezorgen, maar de thuisploeg maakte in de slotfase nog gelijk.

De ex-aanvaller van Anderlecht viel in de 54e minuut in en had nauwelijks tijd nodig om zijn visitekaartje af te geven. Na een hoekschop kon de Catalaanse defensie een kopbal niet goed wegwerken. De bal bleef hangen in het strafschopgebied, waar Stassin op de juiste plaats stond om in de 85e minuut af te werken.

Op dat moment leek de jonge Belg Sevilla naar een bijzonder knappe uitzege te schieten. De bezoekers speelden immers al sinds de 56e minuut met tien man, nadat Arouna Sangante een rode kaart had gekregen. Espanyol wist uiteindelijk toch nog langszij te komen, waardoor Stassin zijn eerste optreden niet met drie punten kon vieren.

🇧🇪 | Premier match… et PREMIER BUT pour Lucas Stassin avec Séville ! ⚽️👏 #EspanyolSevilla #LALIGA



Dernier week-end pour profiter de nos offres de lancement, rendez-vous sur l’app DAZN. 📲 pic.twitter.com/qeISOENwnb — DAZN France (@DAZN_FR) September 6, 2026

Stassin maakte de overstap naar Sevilla op huurbasis voor één seizoen. De Spaanse club bedong daarbij een aankoopoptie, waardoor een definitieve transfer na afloop van het seizoen mogelijk is.

Voor de 21-jarige spits was een vertrek bij Saint-Étienne al langer een wens. Hij wilde niet nog een seizoen in de Franse Ligue 2 uitkomen en krijgt in La Liga nu de kans om zich op een hoger niveau te meten. Zijn eerste invalbeurt levert alvast een tastbaar resultaat op.





Lucas Stassin lijkt klaar om zich opnieuw te lanceren

De interesse in Stassin is niet nieuw. Vorige zomer probeerden meerdere clubs uit de Ligue 1 hem al weg te halen bij Saint-Étienne, maar ASSE weigerde toen mee te werken aan een transfer. De Fransen rekenden op hun productieve aanvaller, tot Sevilla zich in de laatste uren van de zomermercato meldde.

Nu krijgt Stassin een volledig seizoen om Sevilla te overtuigen. De voormalige jeugdspeler van Anderlecht was bij Saint-Étienne goed voor 23 doelpunten en 14 assists in 66 wedstrijden. Die cijfers verklaren waarom hij gegeerd was op de transfermarkt. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op 15 miljoen euro.