José Mourinho zorgt direct voor controverse over VAR, arbitrage en... kalender

José Mourinho heeft daags voor de Champions League-topper tussen Real Madrid en Inter opnieuw voor de nodige controverse gezorgd. De Portugese trainer van Real Madrid haalde tijdens zijn persconferentie uit naar de arbitrage, VAR én de Champions League-kalender.

"Als VAR de regels niet kent, moeten ze naar huis"

Mourinho wilde aanvankelijk niet te veel zeggen over de scheidsrechterlijke beslissingen, maar kon het uiteindelijk toch niet laten om terug te komen op een opmerkelijk penaltymoment tegen Real Betis.

"We verloren tegen Betis omdat we onze kansen niet afmaakten. Maar die penalty... waarom werd die niet opnieuw genomen?", vroeg Mourinho zich af. Daarna werd zijn toon nog scherper.

"Is het omdat VAR de regels niet kent of omdat ze het niet wilden doen? Als VAR de regels niet kende, moeten ze naar huis. Als ze het wel wisten en het niet wilden doen, is het nog erger."

De Portugees benadrukte wel dat hij de nederlaag niet volledig aan de arbitrage wilde wijten. "Ik wil duidelijk maken dat we niet daardoor verloren, want misschien hadden we de penalty ook gemist. Maar ik wil wel weten waarom die niet opnieuw werd genomen."

Ook de kalender moet eraan geloven

Mourinho kreeg vervolgens een vraag over de afwezigen bij Inter, maar kon het niet laten om een steek uit te delen over de wedstrijdkalender. Real Madrid moet het tegen de Italianen doen zonder drie geschorste spelers.





"Het is nog altijd elf tegen elf op het veld. Wie de kalender heeft gemaakt, was waarschijnlijk Italiaan", grapte Mourinho bij Sky Sport.

Ook Vinicius Junior kreeg steun van zijn coach na zijn gele kaart tegen Betis. "De aanvoerder heeft het recht om naar de scheidsrechter te gaan en om uitleg te vragen."

Over Inter was Mourinho dan weer opvallend lovend. "Inter is de voorbije zes jaar een geweldige ploeg geweest. Van Conte tot Inzaghi en Chivu is hun speelstijl hetzelfde gebleven. Ze zijn een team dat met de ogen dicht kan spelen."

Toch zag hij één opvallende tekortkoming: "De enige verrassing is dat ze in die periode nooit de Champions League hebben gewonnen."

En Mourinho zelf? "Ik lijk kalmer, maar ik ben nog altijd dezelfde." Eén ding is volgens hem alvast onveranderd: "We willen altijd winnen. Hier, morgen, in elke competitie."