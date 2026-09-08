Dit is waarom de KBVB Infantino niet langer wil steunen

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zal Gianni Infantino niet steunen bij zijn poging om opnieuw FIFA-voorzitter te worden. De beslissing draait volgens de Belgische bond vooral rond één woord: transparantie. Twee dossiers hebben het vertrouwen in de FIFA-top stevig aangetast, met de veelbesproken zaak rond Folarin Balogun als belangrijkste twistpunt.

Balogun blijft voor wrevel zorgen

De KBVB is nog altijd rechtstreeks betrokken bij het dossier rond de Amerikaanse aanvaller. Balogun kreeg op het WK een rode kaart tegen Bosnië en Herzegovina, waardoor hij normaal geschorst zou zijn voor de achtste finale tegen België. Toch werd zijn schorsing opgeschort, waardoor hij gewoon kon aantreden tegen de Rode Duivels.

België verzette zich formeel tegen die beslissing, maar kreeg geen voldoening. Vooral de gebrekkige communicatie vanuit FIFA zit de bond dwars. "Ondanks onze uitdrukkelijke verzoeken om een duidelijke motivering van de genomen beslissingen en verduidelijking over hoe dergelijke situaties in de toekomst zullen worden behandeld, hebben we hierover tot op heden geen afdoende antwoord ontvangen", klinkt het bij de KBVB.

Voor de Belgische bond is de zaak daarmee nog lang niet afgesloten. Voorzitster Pascale Van Damme heeft gevraagd om het dossier op de agenda te plaatsen van de volgende FIFA Council-vergadering op 15 oktober.

Ook het FIFA Forward Enterprise-dossier weegt door

Daarnaast heeft de KBVB ernstige vragen bij het inmiddels afgevoerde FIFA Forward Enterprise-project. FIFA wilde via een nieuwe structuur private investeerders laten deelnemen in commerciële rechten rond onder meer het WK. Het plan stuitte op zware kritiek en werd uiteindelijk ingetrokken.

Volgens de KBVB werden belangrijke beslissingen en ramingen onvoldoende onderbouwd. Dat roept volgens de bond vragen op over de governance en transparantie binnen FIFA. België blijft daarom op dit vlak samenwerken met UEFA.





De beslissing om Infantino niet te steunen is dus meer dan een reactie op één incident. De KBVB wil vooral duidelijkheid over hoe FIFA beslissingen neemt en verantwoordt. Zolang die antwoorden uitblijven, weigert België zijn steun te geven aan een nieuwe ambtstermijn van Infantino.