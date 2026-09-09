Philippe Albert is bijzonder scherp voor bondscoach Mark Van Bommel: "Waar zijn we mee bezig?"

Nog vóór Mark van Bommel officieel werd aangesteld als bondscoach, had Philippe Albert al duidelijk gemaakt wat volgens hem de eerste opdracht van de nieuwe trainer moest zijn: Thibaut Courtois overtuigen om in september opnieuw aan te sluiten bij de Rode Duivels voor de Nations League. Dat is uiteindelijk niet gelukt.

Volgens de voormalige Rode Duivel is dat meteen een misser. “Volgens mij was de eerste opdracht van Mark van Bommel toen hij bondscoach werd om Thibaut Courtois van gedachten te doen veranderen over zijn deelname aan de Nations League. Mislukt! En daarna zeg je hem ook nog dat je hem bij zijn terugkeer geen basisplaats kunt garanderen…”

Eerste opdracht van Van Bommel mislukt?

Albert begrijpt die houding helemaal niet. “Waar zijn we mee bezig? Ik snap niet hoe je kunt overwegen om zonder de beste doelman ter wereld te spelen. Meer nog: ik kan dat niet aanvaarden.”

Hij maakte de vergelijking met een andere wereldster. “Dat is alsof Zinédine Zidane tegen Kylian Mbappé zou zeggen dat hij hem misschien op de bank zet. We hebben die gouden generatie niet meer die vanzelf het verschil maakt. Dan moet je net met je beste spelers aantreden”, aldus Albert bij Sudinfo.

Volgens hem is de positie van Courtois simpelweg niet ter discussie te stellen. “Van Bommel wil zijn eigen stempel drukken. Prima, je kunt opnieuw beginnen met een propere lei, maar de eerste naam die de bondscoach op zijn lijst moet zetten, is die van Courtois.”

Wie wordt nummer één zonder Courtois?

Van Bommel moet nu beslissen wie tijdens de Nations League het doel van België zal verdedigen. Senne Lammens van Manchester United lijkt een belangrijke kandidaat, maar ook Mike Penders van Chelsea en Maarten Vandevoordt van RB Leipzig komen in beeld.



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Zolang Courtois afwezig blijft, ligt die keuze volledig open. Zodra hij opnieuw beschikbaar is, dreigt er volgens Albert echter weinig reden te zijn voor twijfel over wie de eerste doelman moet zijn.