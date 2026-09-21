🎥 José Mourinho gaat na verlies helemaal over de rooie, Simeone zet hem op zijn plaats

Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Real Madrid moest een groot deel van de wedstrijd met tien man spelen nadat Dean Huijsen rood kreeg. Volgens Mourinho was de arbitrage echter niet consequent. Cristian Romero en Lee Kang-in zouden volgens hem eveneens tegen een uitsluiting hebben aangeleund, maar beide Atlético-spelers mochten op het veld blijven.