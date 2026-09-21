🎥 José Mourinho gaat na verlies helemaal over de rooie, Simeone zet hem op zijn plaats
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Real Madrid moest een groot deel van de wedstrijd met tien man spelen nadat Dean Huijsen rood kreeg. Volgens Mourinho was de arbitrage echter niet consequent. Cristian Romero en Lee Kang-in zouden volgens hem eveneens tegen een uitsluiting hebben aangeleund, maar beide Atlético-spelers mochten op het veld blijven.
Diego Simeone heeft na de Madrileense derby ook gereageerd op de uithaal van José Mourinho naar de arbitrage. De Atlético-coach wilde zich niet inhoudelijk uitspreken over de beslissingen van scheidsrechter Miguel Ángel Ortiz Arias, maar had wel een duidelijke boodschap voor zijn collega-trainers. “Als coaches staan we onder enorme druk. Maar ongeacht wie je bent, Mourinho, Flick, Pellegrini, ikzelf of wie dan ook, moet je voorzichtig zijn met wat je zegt.”
Volgens Simeone moeten trainers zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie en het nodige respect tonen voor de arbitrage. “Waarom? Omdat we anderen moeten respecteren: de scheidsrechters, onze collega's. Anders verliezen we allemaal. En wanneer iemand die grens van respect overschrijdt, is dat onacceptabel. Je kan die grens niet overschrijden.” Daarmee reageerde hij indirect op Mourinho, die na de 2-1-nederlaag van Real Madrid met een A4'tje naar de persconferentie kwam om vermeende rode kaarten voor Atlético-spelers aan te kaarten.
Over de bewuste fases zelf wilde Simeone zich vervolgens niet mengen in de discussie. “Ik heb er geen mening over. De scheidsrechter zei me al dat het geen rode kaart was. Laten we het daar bij laten.” Zijn zoon Giuliano Simeone nam het na afloop wel op voor de arbitrage. “Ik heb veel respect voor de scheidsrechters. Het zijn mensen, soms hebben ze gelijk en soms hebben ze ongelijk. Als ze die beslissing hebben genomen, zagen ze het zo.”
Real Madrid moest een groot deel van de wedstrijd met tien man spelen nadat Dean Huijsen rood kreeg. Volgens Mourinho was de arbitrage echter niet consequent. Cristian Romero en Lee Kang-in zouden volgens hem eveneens tegen een uitsluiting hebben aangeleund, maar beide Atlético-spelers mochten op het veld blijven.
De trainer maakte daar na afloop uitgebreid werk van. Hij kwam met zijn uitgeprinte overzicht van de bewuste fases naar de perszaal en maakte duidelijk dat hij vond dat scheidsrechter Miguel Ángel Ortiz Arias de wedstrijd onvoldoende onder controle had.
Mourinho neemt scheidsrechter onder vuur
Mourinho spaarde Ortiz Arias vervolgens niet. Volgens de Portugees had de scheidsrechter onvoldoende ervaring voor een wedstrijd van dit kaliber.
"De scheidsrechter had geen ervaring met het fluiten van een derby. Hij is 41 jaar oud en een slechte scheidsrechter die alleen maar wedstrijden op lager niveau heeft gefloten", klonk het bijzonder scherp.
Daarna volgde nog een typisch Mourinho-moment. "Felicitaties aan de scheidsrechterscommissie met deze aanstelling", sneerde de trainer.
Volgens Mourinho gaat het bovendien niet om een incident op zich. Hij verwees naar eerdere wedstrijden waarin hij naar eigen zeggen hetzelfde patroon zag en stelde dat Real Madrid opnieuw benadeeld werd.
"La Liga is nog steeds hetzelfde als toen ik vertrok", aldus Mourinho. "We gaan vechten. Mijn jongens vertrekken met pijn in het hart."
Ook Real Madrid haalt zwaar uit
Mourinho kreeg bovendien navolging van Real Madrid zelf. De club publiceerde na de wedstrijd een officieel statement waarin eveneens stevig werd uitgehaald naar Ortiz Arias.
Volgens Real werd de derby in belangrijke mate bepaald door de beslissingen van de scheidsrechter. De club verwees daarbij expliciet naar de momenten rond Romero en Lee Kang-in, die volgens Real met een rode kaart hadden moeten worden bestraft.
"Real Madrid verloor een derby die werd ontsierd door het optreden van scheidsrechter Ortiz Arias", stelde de club. Volgens Real waren de beslissingen in de eerste helft doorslaggevend voor het verdere verloop van de wedstrijd.
Sportief was de nederlaag hoe dan ook bijzonder pijnlijk voor Real. De Koninklijke verloor met 2-1 van de stadsrivaal en ziet daardoor de achterstand op koploper Barcelona oplopen tot zes punten.
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