Courtois blijft bij Real Madrid en verklapt opvallend plan voor na zijn carrière

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Courtois blijft bij Real Madrid en verklapt opvallend plan voor na zijn carrière
Foto: © photonews
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Real Madrid en Thibaut Courtois hebben een akkoord om het contract van de Belgische doelman met één seizoen te verlengen. Onze landgenoot denkt nog niet aan het voetbalpensioen. Al maakt hij wél al plannen voor na zijn actieve voetbalcarrière.

Het contract van Thibaut Courtois loopt aan het einde van het seizoen af. Real Madrid én de 115-voudig Rode Duivel hebben een mondeling akkoord om die overeenkomst met één seizoen te verlengen.

Het is wachten op de officiële communicatie, maar Courtois gaf zelf al aan dat de intentie van beide partijen duidelijk is. Al moeten er nog enkele punten en komma's op de juiste plaats op papier worden gezet.

Ik wil nog graag vijf of zes jaar blijven spelen

Thibaut Courtois

Courtois steekt niet onder stoelen of banken dat hij zijn voetbalcarrière ook bij Real Madrid wil beëindigen. "Al wil ik graag nog vijf of zes jaar blijven spelen", aldus de 34-jarige doelman in Het Laatste Nieuws

In dat geval zullen er evenveel contractverlengingen moeten volgen. Onder Florentino Perez krijgen dertigplussers enkel contractverlengingen voor één seizoen. Enkel Cristiano Ronaldo was ooit de uitzondering op de Real Madrid-regel.

Courtois Thibaut

Ook na zijn actieve voetbalcarrière wil Courtois actief blijven bij De Koninklijke. "Ik zie mezelf niet als een toekomstige coach. Al denk ik er wél aan om binnen het voetbal actief te blijven."

"Het lijkt me wel iets om een keepersacademie uit te bouwen", verrast Courtois. "Misschien kan dat bij Real Madrid. Dan kan ik een nieuwe Thibaut Courtois ontwikkelen en moet de club er geen kopen." (lacht)

Thibaut Courtois zal ook na zijn actieve voetbalcarrière de handen meer dan vol hebben

Al zal Courtois ook na zijn actieve carrière de handen vol hebben naast zo'n academie. Via NXTPlay Capital is Courtois een minderheidsaandeelhouder bij KRC Genk, Le Mans FC en CD Extremadura.

Courtois kocht zich met de investeringsmaatschappij eveneens in bij DUX Gaming en PlayVault. Daarnaast investeerde de Limburgers onder meer in discotheek Versuz, het vastgoedproject Vivresur l'Ourthe en is hij mede-aandeelhouder van Bruwag.

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