Eén afwezige op training: belangrijke Rode Duivel blijft vraagteken voor Nations League-opener

Leandro Trossard beleeft een vervelende start van de interlandperiode. De aanvaller van Besiktas sukkelt met een probleem aan het hielbeen en dreigt daardoor de Nations League-opener tegen Italië te missen. Voor de wedstrijden daarna is er voorlopig meer hoop op een terugkeer.

Leandro Trossard blijft voorlopig een vraagteken bij de Rode Duivels. De aanvaller ontbrak dinsdag opnieuw op training in Tubeke, waardoor bondscoach Mark van Bommel met 27 spelers op het veld stond. Vooral richting de Nations League-wedstrijd van vrijdag in Italië blijft zijn beschikbaarheid onzeker.

Trossard kampt met hinder aan het hielbeen. Besiktas bevestigde onlangs dat bij de Rode Duivel een traumatisch botoedeem werd vastgesteld. Daardoor kon hij nog niet volledig aansluiten bij de groep en moet zijn toestand van dag tot dag worden opgevolgd.

Volgens Het Nieuwsblad zal pas op het laatste moment duidelijk worden of Trossard tegen Italië inzetbaar is. De eerste wedstrijd van deze interlandperiode komt dus mogelijk te vroeg, al is de verwachting positiever richting de drie duels die daarna nog volgen.

Nieuwe club, nog geen ideale timing

De 31-jarige aanvaller maakte afgelopen zomer de overstap van Arsenal naar Besiktas. De Turkse club betaalde ongeveer 18 miljoen euro voor hem. Sindsdien kwam Trossard zeven keer in actie en was hij goed voor één doelpunt en één assist.

Bij de Rode Duivels behoort hij ondertussen tot de ervaren krachten. Trossard verzamelde al 57 interlands en was de voorbije jaren op verschillende posities inzetbaar. Zijn afwezigheid op training beperkt de opties van Van Bommel dus enigszins, zeker omdat de bondscoach aan zijn eerste interlandperiode met België begint.





Hoop op later in de break

Voorlopig lijkt vooral vrijdag het grote vraagteken. België opent de Nations League dan op verplaatsing in Italië. Daarna volgen nog drie wedstrijden tijdens dezelfde interlandbreak. Voor die latere duels is er meer optimisme rond Trossard. Als zijn herstel goed verloopt, kan hij mogelijk later alsnog aansluiten en minuten maken.

Tot dan blijft voorzichtigheid geboden. De Rode Duivels willen geen risico nemen met een speler die nog maar net aan zijn eerste maanden bij Besiktas begonnen is. Vrijdag tegen Italië lijkt dus vooral een race tegen de klok.