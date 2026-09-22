Kevin De Bruyne maakt toekomst bij Rode Duivels duidelijk met deze uitspraken

Kevin De Bruyne heeft dinsdag duidelijk gemaakt dat hij nog lang niet klaar is met de Rode Duivels. De middenvelder voelt zich zowel fysiek als mentaal goed en zag daarom geen enkele reden om na het WK een stap opzij te zetten. Ook de komst van een nieuwe bondscoach speelde geen doorslaggevende rol in die beslissing.

“Voor mij was dat eigenlijk geen discussie”, vertelde De Bruyne op zijn persconferentie. “Ik voelde nog altijd veel energie. Alles was goed geregeld op het WK en ik voelde me fysiek nog goed, ook tijdens de zomer. Ik had nog altijd zin om te spelen en te voetballen.”

De Bruyne overwoog evenmin om de Nations League over te slaan en zich pas later opnieuw beschikbaar te stellen. Voor hem telt vooral het huidige gevoel. “Ik voel me goed in mijn lichaam, zowel mentaal als fysiek. Voor mij is het misschien net goed om op deze manier verder te gaan.”

WK blijft met gemengd gevoel achter

Maanden na het WK kijkt De Bruyne vrij positief terug op het toernooi. België bereikte de kwartfinales en eindigde zo bij de laatste acht. Volgens de middenvelder mag dat resultaat niet zomaar als teleurstellend worden bestempeld.

“Als je alles bekijkt, denk ik dat het eindresultaat op zich goed is”, aldus De Bruyne. Hij wees erop dat een WK altijd door kleine momenten wordt beslist. België kende volgens hem mindere wedstrijden, maar ook sterke prestaties. De partij tegen Spanje haalde hij daarbij als voorbeeld aan.

“Natuurlijk ga je altijd naar een WK om te winnen, maar al bij al denk ik niet dat het een slecht resultaat is geweest.” Over zijn afwezigheid in de laatste wedstrijd tegen de Verenigde Staten gaf De Bruyne eveneens meer uitleg. Na het duel met Senegal voelde hij hinder aan de adductoren. Toch was hij bereid om te spelen.



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“Ik heb in mijn carrière al wedstrijden gespeeld met veel ergere blessures. Maar de coach heeft toen een andere keuze gemaakt. Dat is ook oké. Uiteindelijk bleek het ook de juiste keuze te zijn.”

Motivatie is nog lang niet verdwenen

Voor De Bruyne draait zijn toekomst bij de nationale ploeg vooral om één zaak: hij wil nog altijd voetballen. Zijn palmares verandert daar weinig aan.

“Als je naar mijn carrière kijkt, zou ik natuurlijk kunnen zeggen: het hoeft niet meer. Maar ik wil het nog doen”, legde hij uit. De middenvelder wil zichzelf blijven uitdagen, zijn grenzen blijven opzoeken en zowel individueel als collectief zo goed mogelijk presteren.

Een einddatum plakt hij daar bewust niet op. “Er zal ooit een dag komen waarop ik zeg dat het genoeg is. Maar op dit moment heb ik dat gevoel nog niet.”

Ook jongeren kunnen hem nog iets leren

De Bruyne wordt binnen de nationale ploeg vaak gezien als iemand van wie jongere spelers kunnen leren, maar volgens hem werkt dat ook omgekeerd. Hij benadrukte dat hij zelf nog voortdurend nieuwe zaken probeert op te pikken.

Zijn recente ervaringen in Italië hebben hem bijvoorbeeld opnieuw andere inzichten gegeven dan zijn periodes in Engeland en Duitsland. Ook op het veld probeert hij voortdurend te begrijpen hoe ploegmaats denken.

“Ik probeer te leren hoe de aanvallers de bal willen krijgen, waar ze graag lopen en op welke manier ze spelen”, aldus De Bruyne. Net daarin ziet hij een van zijn sterke punten: zichzelf aanpassen aan de kwaliteiten van anderen. Zolang die nieuwsgierigheid en motivatie aanwezig blijven, lijkt stoppen voor De Bruyne voorlopig dan ook niet aan de orde.