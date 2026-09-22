Kevin De Bruyne ziet snel wat Van Bommel wil veranderen bij Rode Duivels

Kevin De Bruyne heeft dinsdag voor het eerst uitgebreider gereageerd op de komst van Mark van Bommel als bondscoach. De middenvelder merkt na één trainingsdag al dat de Nederlander met duidelijke ideeën werkt, maar wil nog geen grote conclusies trekken over de nieuwe koers van de Rode Duivels.

De Bruyne benadrukt dat de beslissing om van bondscoach te veranderen niet bij de spelers lag. “Dat zijn beslissingen die boven mijn hoofd genomen worden”, zegt hij. Volgens hem ligt die verantwoordelijkheid bij de voetbalbond en de mensen die het sportieve beleid uitstippelen.

Zelf kan hij Van Bommel voorlopig alleen beoordelen op basis van de eerste meetings en één training. Toch is de eerste indruk duidelijk. “Ik begrijp wel al hoe de trainer wil spelen en wat hij probeert over te brengen.”

Tijd nodig om ideeën uit te werken

Volgens De Bruyne is het logisch dat zo’n nieuwe aanpak niet meteen volledig zichtbaar zal zijn. “We zullen natuurlijk tijd nodig hebben om dat allemaal volledig te implementeren.”

Daarmee raakt hij meteen aan een breder punt. Voor De Bruyne wordt in het voetbal vaak te snel geoordeeld op basis van resultaten. “Als je bijvoorbeeld een kwartfinale haalt, dan wordt alles anders bekeken. Resultaten bepalen heel veel in het voetbal.”

Toch vindt hij dat een ploeg of land dat bewust voor een bepaalde filosofie kiest, een trainer ook voldoende tijd moet geven om die uit te bouwen.



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Nieuwe richting voor Rode Duivels

“Als je naar de toekomst toe wil groeien, moet je een trainer tijd geven om dat uit te bouwen”, legt De Bruyne uit. Volgens hem levert dat op langere termijn doorgaans het beste resultaat op, ook al is dat in de praktijk niet altijd eenvoudig.

Met Van Bommel is België nu duidelijk een andere richting ingeslagen. De Bruyne ziet daarin mogelijk een bewuste keuze voor een ander type voetbal en een andere persoonlijkheid langs de zijlijn.

“Misschien wil men op een andere manier spelen, met een ander type coach en een ander type persoonlijkheid”, zegt hij. Voor de spelers is de opdracht volgens hem eenvoudig: de ideeën van de nieuwe bondscoach zo goed mogelijk uitvoeren en stap voor stap groeien in het nieuwe systeem.