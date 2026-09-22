Nu al kritiek op Xavi na Oranje-selectie: "Hij heeft een grote fout gemaakt"

Johan Derksen heeft zich kritisch uitgelaten over de eerste selectie van Xavi als bondscoach van Nederland. De Spaanse trainer liet Feyenoord-middenvelder Luciano Valente buiten zijn 26-koppige selectie en dat begrijpt de analist allerminst. Volgens Derksen heeft Xavi daarmee een belangrijke keuze verkeerd gemaakt.

Valente zelf gaf na de ruime zege op FC Utrecht toe dat hij had gehoopt op een uitnodiging voor Oranje, maar voorlopig moet hij zich blijkbaar nog bewijzen aan de nieuwe bondscoach.

Derksen ziet geen reden om Valente thuis te laten

Xavi maakte vorige week zijn eerste selectie als bondscoach bekend voor de Nations League-duels met Duitsland, Servië en Griekenland. Valente ontbrak daarin, terwijl ploeggenoot Gjivai Zechiël wel voor het eerst werd opgeroepen. De 22-jarige Valente heeft nochtans al twee interlands voor Oranje achter zijn naam en is bij Feyenoord uitgegroeid tot een belangrijke schakel.

Derksen vindt het moeilijk te begrijpen dat Valente niet tot de selectie behoort. "Xavi, die bij Feyenoord op de tribune zat, heeft waarschijnlijk zelf geconstateerd dat hij een grote fout heeft gemaakt door de aanvoerder van Feyenoord niet te selecteren", stelde hij bij Vandaag Inside. "Ik vind het een uitstekende voetballer. Ik denk dat hij voor een elftal veel meer invloed heeft dan Joey Veerman."

Die laatste vergelijking maakt de discussie meteen scherper. Veerman keerde onder Xavi terug in de selectie, terwijl Valente thuis moet blijven. Xavi heeft met zijn eerste selectie duidelijk andere accenten gelegd: naast enkele gevestigde namen koos hij ook voor spelers die volgens hem in verschillende rollen inzetbaar zijn.

Van der Gijp en Driessen zien probleem in positie van Valente

Ook René van der Gijp begrijpt niet waarom Valente in de discussie als een linksbuiten wordt beschouwd. "Ik vind het nergens op slaan dat er nu gezegd wordt dat hij als linksbuiten speelt. Hij speelt toch helemaal geen linksbuiten?", reageerde hij.





Valente speelt bij Feyenoord inderdaad niet als klassieke linksbuiten. Zijn rol hangt samen met de manier waarop de Rotterdammers hun middenveld invullen. In de basiself speelde Feyenoord met onder anderen Valente, Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline en Gjivai Zechiël, waarbij Valente geregeld vanuit een aanvallende positie naar binnen komt. Dat maakt zijn exacte positie minder eenvoudig in één vakje te plaatsen.

Valentijn Driessen ziet daarin wel een mogelijke verklaring voor de keuze van Xavi. Volgens hem is de rol van Valente bij Feyenoord een reden waarom de bondscoach hem voorlopig niet selecteerde.

De discussie komt bovendien op een moment waarop Valente goed aan het seizoen is begonnen. De Nederlander met Italiaanse roots maakte in 2025 de overstap van FC Groningen naar Feyenoord, waar hij een contract tot medio 2029 tekende. Feyenoord omschreef hem bij zijn komst als een aanvallend ingestelde middenvelder.

Voor Valente zelf blijft de boodschap ondertussen eenvoudig. "Natuurlijk ben je teleurgesteld. Stiekem had ik een beetje gehoopt dat ik erbij zou zitten, maar ik moet met mijn voeten spreken."