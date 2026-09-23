Na twee trainingen zien Rode Duivels al het grote verschil tussen Garcia en Van Bommel

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Tubeke
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Na twee trainingen zien Rode Duivels al het grote verschil tussen Garcia en Van Bommel
Foto: © photonews
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Nicolas Raskin begint bij de Rode Duivels opnieuw aan een nieuw hoofdstuk. Niet omdat zijn positie plots onzeker is geworden, maar omdat met Mark van Bommel een nieuwe bondscoach is aangetreden en daarmee ook nieuwe accenten worden gelegd. Raskin weet als geen ander dat een nieuwe trainer opnieuw naar zijn spelers kijkt. “Er is niets gegarandeerd en je krijgt niets cadeau”, zegt hij.

Dat klinkt als een eenvoudige boodschap, maar voor Raskin is ze bijzonder relevant. Hij kende onder de vorige bondscoach een sterke periode, speelde een belangrijk WK en leek daarmee zijn plaats in de nationale ploeg stevig te hebben veroverd. Alleen begint iedereen onder Van Bommel opnieuw.

“Bij elk nieuw seizoen en met elke nieuwe coach begin je opnieuw. Je moet gewoon proberen het zo goed mogelijk te doen”, aldus Raskin. “Als ik minuten krijg, moet ik die kans grijpen en tonen dat ik belangrijk kan zijn binnen de manier waarop de coach wil spelen.”

Van Bommel vraagt agressiever voetbal na balverlies

De eerste indruk van Raskin over de nieuwe bondscoach is alvast positief. Vooral de manier waarop Van Bommel wil voetballen spreekt hem aan. Vooruit spelen, vooruit druk zetten en onmiddellijk proberen de bal terug te winnen: het zijn principes die volgens Raskin goed bij deze Belgische groep kunnen passen.

Tegelijk ziet hij een duidelijk verschil met de aanpak van zijn voorganger. Ook onder Garcia was de restverdediging belangrijk. Wanneer België aanviel, moest het al nadenken over de bezetting achter de bal om na balverlies snel te kunnen reageren. Dat principe blijft volgens Raskin overeind.

Maar Van Bommel gaat volgens hem nog een stap verder. “Het grootste verschil is misschien dat de nieuwe coach over het hele veld heel agressief wil counterpressen”, legt Raskin uit. “Onder Garcia konden we na balverlies soms zeggen: we zakken terug naar een middenblok en wachten daar. Nu is het meer: we verliezen de bal en proberen hem onmiddellijk opnieuw te veroveren.”

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Dat zegt veel over wat Van Bommel van zijn middenvelders zal vragen. Raskin is van nature een speler die intensiteit en balrecuperatie in zijn spel legt. Een systeem waarin België na balverlies niet automatisch terugvalt, maar meteen druk wil zetten, kan dus aansluiten bij zijn kwaliteiten.

Toch benadrukt Raskin dat het niet verstandig is om na enkele trainingen al grote conclusies te trekken. De spelers zijn nog volop bezig de nieuwe principes in te slijpen. “We hebben al behoorlijk wat tijd besteed aan tactisch werk op het veld en aan videobeelden. Het is duidelijk en precies”, vertelt hij.

Raskin denkt nog niet aan zijn basisplaats

Daarbij komt een tweede belangrijk gegeven: de concurrentie op het Belgische middenveld blijft groot. Raskin noemt zelf Romeo Lavia en Mandela Keita als spelers die opnieuw beschikbaar zijn, terwijl België over verschillende profielen beschikt. Daardoor verwacht hij dat Van Bommel tijdens de vier wedstrijden verschillende combinaties kan gebruiken.

Raskin weigert daarom zelf aanspraak te maken op een basisplaats. “Ik kom hier niet met bepaalde verwachtingen en ga niet zeggen dat ik absoluut basisspeler wil zijn”, zegt hij. “Als de coach mij nodig heeft vanaf het begin, des te beter. Als hij mij nodig heeft om tijdens een wedstrijd in te vallen, zal ik exact hetzelfde doen.”

Ook de prestaties op het WK hebben volgens hem een belangrijke basis gelegd. België haalde de kwartfinales en kreeg daardoor volgens Raskin opnieuw geloofwaardigheid. De ploeg ontsnapte in de achtste finale tegen de Verenigde Staten aan een moeilijke situatie en toonde volgens hem vooral karakter.

“Het geluk heeft die doelpunten natuurlijk niet voor ons gemaakt”, zegt Raskin. “Maar uiteraard heb je tijdens een toernooi ook wat geluk nodig.”

Nu moet die positieve dynamiek worden doorgetrokken naar de Nations League. Frankrijk wacht als een van de zwaarste tegenstanders, terwijl België volgens Raskin vooral naar zichzelf moet kijken.

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