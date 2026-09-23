Welk wit konijn tovert Mark van Bommel uit zijn hoed bij Rode Duivels?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Welk wit konijn tovert Mark van Bommel uit zijn hoed bij Rode Duivels?
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Nog twee nachtjes slapen en dan begint het tijdperk-Mark van Bommel echt bij de Rode Duivels. België trekt vrijdagavond naar Rome voor de opener van de Nations League tegen Italië. Welke opvallende keuzes mogen we voor dat duel verwachten van bondscoach Mark Van Bommel?

Alle ogen zullen daarbij gericht zijn op de eerste basiself van de nieuwe bondscoach. Welke spelprincipes brengt Van Bommel mee? Voor welke namen kiest hij? En in welke mate wijkt zijn aanpak af van die van zijn voorganger Rudi Garcia?

Wie een idee wil krijgen van wat de Nederlander met België van plan kan zijn, hoeft maar terug te kijken naar zijn succesvolle periode bij Royal Antwerp. Van Bommel bezorgde de Great Old een landstitel, de Beker van België én de Supercup met een herkenbare tactische basis: een aanvallende 4-3-3 of een 4-2-3-1.

Van Bommels vertrouwde systemen bij Antwerp

Die twee systemen liggen dicht bij elkaar. Bij Antwerp bouwde Van Bommel op een sterk centraal duo achterin, met onder meer William Pacho en Toby Alderweireld. Tegelijk kregen de flankverdedigers veel vrijheid om mee naar voren te trekken. Ritchie De Laet of Sam Vines? In zijn kampioensploeg waren het Gastón Ávila en Jelle Bataille die die rol invulden.

Dat verklaart ook waarom Van Bommel Maxim De Cuyper als linksachter lijkt te zien, en niet als flankaanvaller. Bij Brighton wordt De Cuyper sinds de start van het seizoen hoger op het veld gebruikt, maar de bondscoach ziet hem dus in de eerste plaats als een offensief ingestelde verdediger.

Een flankspeler als nummer tien

Een ander opvallend element uit Van Bommels Antwerp-periode was de rol van een flankaanvaller in de as. Calvin Stengs werd geregeld vanop rechts naar binnen geschoven en kreeg dan een vrije rol als nummer tien.

De huidige speler van AZ Alkmaar kon vanuit die positie zijn snelheid en technische bagage uitspelen tussen de linies. Hij moest niet alleen kansen creëren, maar ook zelf in de zestien opduiken. Het leverde hem drie doelpunten en negen assists op in 31 wedstrijden, een van de beste rendementen uit zijn carrière in verhouding tot zijn speelminuten.

Het is dus best mogelijk dat Van Bommel ook bij de Rode Duivels met zo'n profiel experimenteert. Een winger achter de spits kan Kevin De Bruyne ontlasten en tegelijk de combinatie met kapitein Youri Tielemans mogelijk maken. Op papier zou dat wel een bijzonder aanvallende opstelling opleveren.

Doku bewees al wat een rol in de as kan opleveren

Toeval of niet: tijdens het WK van 2026 werd Jeremy Doku al meermaals centraal uitgespeeld, vlak achter de spits. Tegen Egypte beleefde de speler van Manchester City zijn beste fase in de wedstrijd toen hij door het centrum mocht opduiken.

Toen Doku later opnieuw naar de flank verhuisde, verdween hij meer uit de match. Na afloop gaf hij wel aan dat hij zich van nature beter voelt op de zijkant. Toch bood zijn centrale positionering een antwoord op de dubbele defensieve gordel van Egypte. Op links kreeg hij weinig ruimte, terwijl hij in de as vaker een overtalsituatie kon creëren.

Wie wordt de Stengs van de Rode Duivels?

Of Doku onder Van Bommel daadwerkelijk die rol zal krijgen, valt nog af te wachten. De ex-speler van Anderlecht en Stade Rennes is geblesseerd en ontbreekt bij deze eerste interlandperiode. Zijn vermogen om een actie te beslissen maakt hem wel een logische kandidaat zodra hij opnieuw beschikbaar is.

Ook Mika Godts kan een interessante optie worden. De Ajax-aanvaller zit in de selectie en kan, als hij vaker bij de groep blijft, Van Bommel de kans geven om met een vergelijkbare invulling te testen.

Er zijn uiteraard nog andere mogelijkheden. Met Hans Vanaken en Kevin De Bruyne heeft België ook twee pure nummers tien in de kern. Van Bommel beschikt dus over verschillende spelplannen voor zijn eerste wedstrijden als bondscoach. Maar duikt er de komende vier duels plots een flankspeler op achter de centrumspits, dan hoeft dat niemand te verbazen.

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