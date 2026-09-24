Champions League krijgt vanaf volgend seizoen opmerkelijk Belgisch tintje

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Champions League krijgt vanaf volgend seizoen opmerkelijk Belgisch tintje
Foto: © photonews
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Stella Artois krijgt vanaf volgend seizoen een bijzonder prominente plaats in het Europese topvoetbal. Het Leuvense biermerk wordt vanaf juli 2027 de officiële bierpartner van de Champions League. Daarmee verdwijnt Heineken na meer dan drie decennia uit beeld bij de belangrijkste Europese clubcompetitie.

De overeenkomst blijft bovendien niet beperkt tot de Champions League. Stella Artois wordt ook partner van de Europa League en Conference League. Het contract maakt deel uit van de nieuwe commerciële cyclus van de UEFA-clubcompetities, die loopt van 2027/28 tot en met 2032/33.

Opvallende Belgische link

Voor België krijgt de deal extra betekenis. Stella Artois is onlosmakelijk verbonden met Leuven. De geschiedenis van het merk gaat terug tot brouwerij Den Hoorn, die al in 1366 in de stad actief was. Stella Artois zelf werd in 1926 gelanceerd als kerstbier voor de inwoners van Leuven. Vandaag bevindt zich daar nog altijd de Stella Artois-brouwerij, terwijl ook het hoofdkantoor van AB InBev in Leuven gevestigd is.

Een Belgisch biermerk zal vanaf volgend seizoen dus structureel zichtbaar zijn op het grootste podium van het Europese clubvoetbal. Reclameborden, marketingcampagnes en andere commerciële activaties rond de drie UEFA-competities zullen voortaan in het teken van Stella Artois kunnen staan.

Voor AB InBev past de keuze in de internationale positionering van het merk. Stella Artois wordt wereldwijd verkocht en geldt binnen de brouwerijgroep als een van de belangrijkste internationale merken.

Tijdens een recente investeerdersbijeenkomst werd de Champions League omschreven als de premiumcompetitie van het Europese voetbal, waarbij Stella dezelfde premiumpositie binnen het biersegment moet vertegenwoordigen.

Heineken blijft nog gedurende het huidige seizoen aan de Champions League verbonden. De bestaande overeenkomst loopt tot het einde van de commerciële cyclus 2024-2027. Nog even wachten dus.

Vanaf de zomer van 2027 volgt dan een opvallende wissel: het bekende Nederlandse groen maakt plaats voor een merk dat zijn oorsprong in Leuven heeft. Voor het Belgische voetbal is het een opvallend visitekaartje op het allerhoogste Europese podium.

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