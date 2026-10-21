Belgische middenvelder kent opvallende ommekeer na moeilijke periode bij OH Leuven

Antef Tsoungui heeft zijn carrière helemaal nieuw leven ingeblazen in Portugal. De 23-jarige Belg kende een bijzonder moeilijke periode bij OH Leuven, maar groeide bij Estoril uit tot een belangrijke speler. Zijn sterke prestaties worden nu beloond met een nieuw contract tot 2030.

Tsoungui maakte in september 2025 de overstap van Feyenoord naar Estoril. De voormalige Belgische jeugdinternational vond er eindelijk de stabiliteit die hij de voorgaande jaren had gemist. Inmiddels speelde hij 33 officiële wedstrijden voor de Portugese eersteklasser.

Moeilijke periode bij OH Leuven

De middenvelder kende eerder heel wat tegenslagen. Tijdens zijn uitleenbeurt aan OH Leuven werd zijn ontwikkeling afgeremd door een zware kruisbandblessure. Hij kwam in het seizoen 2024/25 amper twee keer in actie, goed voor slechts 44 speelminuten.

Bij Estoril kreeg Tsoungui opnieuw zijn kans. De Belg, die ook als centrale verdediger kan spelen, wist zich geleidelijk in de ploeg te knokken. Zijn prestaties overtuigden het bestuur om zijn oorspronkelijke contract, dat tot 2029 liep, nu al met een extra jaar te verlengen.

Tsoungui bijzonder gelukkig in Portugal

"De beslissing om mijn verblijf te verlengen was heel gemakkelijk", vertelt Tsoungui via de officiële clubkanalen. Hij benadrukt dat iedereen hem vanaf zijn eerste dag bij Estoril bijzonder hartelijk heeft ontvangen.

"Deze plek is heel speciaal voor mij. Toen ik aankwam, zat ik niet in de beste omstandigheden en heeft iedereen me geholpen", klinkt het dankbaar. Tsoungui wil dat vertrouwen nu terugbetalen met zijn prestaties op het veld.





Voor de voormalige speler van Lommel SK en OH Leuven betekent de contractverlenging een nieuwe belangrijke stap in zijn carrière. Na passages bij Brighton, Feyenoord en FC Dordrecht lijkt hij in Portugal eindelijk zijn draai gevonden te hebben.